‘나솔’ 34기 영숙, 집에서 발견된 ‘곱창 같은 것’ 탯줄이었다…“父가 직접 잘라줘”

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영숙이 고인이 된 아버지가 직접 잘라준 탯줄을 뒤늦게 발견한 사연을 공개했다. 집을 수리하다 곱창처럼 생긴 물건을 발견했는데 알고 보니 아버지가 소중히 간직해 온 자신의 탯줄이었다는 것.

지난 21일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집' 34기 여성 출연자들의 자기소개가 공개됐다.

영숙은 "서울 사는 부산 여자"라며 자신을 1988년생이라고 소개했다. 특히 8자매 중 막내로 태어나 언니만 7명이며, 조카는 무려 16명이라고 밝혀 출연자들을 놀라게 했다.

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영숙은 남다른 가족사도 공개했다. 그는 자신이 병원이 아닌 집에서 태어났고 아버지가 직접 탯줄을 잘라주셨다고 밝혔다.

아버지가 손수 지은 집에서 어린 시절을 보냈다는 영숙은 세월이 흘러 낡은 집을 수리하던 중 뜻밖의 물건을 발견했다고 전했다. 처음에는 곱창처럼 생긴 물건이 굴러다니고 있어 의아했다고. 그러나 그 정체는 다름 아닌 영숙의 탯줄이었다. 영숙은 "곱창 같은 게 나왔는데 제 탯줄이었다"라며 아버지가 오래도록 간직해 온 것 같다고 설명했다.

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이어 생전 아버지가 해줬던 말도 떠올렸다. 아버지는 영숙에게 "9번 연습하고 자른 거라 막내 배꼽이 제일 예쁘지"라고 말하며 남다른 애정을 드러냈다고.

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한편 영숙은 이날 자신의 화려한 이력도 공개했다. 부산 소재 대학에서 섬유조형디자인을 전공한 그는 현재 수입 인테리어 자재 회사의 패브릭팀 팀장으로 근무하고 있다고 밝혔다. 학창 시절 공부에 대한 아쉬움이 있었지만 이후 대학원에 진학해 디자인경영을 공부했고 전 과목 A학점을 받아 장학금까지 받았다고 설명했다. 10년간 꾸준히 운동하며 비키니 대회에 출전한 경험도 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이상형으로는 목표와 계획이 뚜렷한 사람을 꼽았다. 장거리 연애에도 열린 태도를 보이며 적극적으로 인연을 찾아가겠다는 뜻을 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com