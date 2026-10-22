넥슨, 부모·자녀 함께하는 'FC 모바일 패밀리 컵' 개최…K리그 12개 구단 대표 가족 맞대결

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넥슨이 축구 게임을 매개로 부모와 자녀가 함께 참여하는 가족 대항전을 연다. 프로축구 K리그와 연계해 게임을 즐기는 세대와 실제 축구 팬을 연결하고, 가족 단위 참여형 콘텐츠로 이용자 접점을 넓히려는 시도다.

넥슨은 한국프로축구연맹과 함께 모바일 축구 게임 'EA SPORTS FC 모바일'의 가족 대항전 '2026 eK리그 FC 모바일 패밀리 컵'을 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 부모와 자녀가 2인 1팀을 구성해 참가하며, K리그 12개 구단별 대표 선발전을 거쳐 최종 우승 가족을 가리는 방식으로 진행된다. 구단별 선발전은 오는 24일 울산과 김천을 시작으로 순차적으로 열린다. 별도 사전 신청 없이 현장에서 참가할 수 있다.

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선발전에서는 부모와 자녀가 각자 계정으로 게임 내 '공격모드'를 플레이하고, 두 사람의 득점을 합산해 순위를 결정한다. 동점일 경우 자녀의 득점이 높은 팀을 우선하며, 이마저 같으면 자녀의 나이가 어린 팀이 앞선다.

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12개 구단 대표 가족이 참가하는 결선은 12월 6일 오후 4시 서울 삼성동 프릭업 스튜디오에서 열린다. 4강 토너먼트를 통해 최종 우승 가족을 결정하며, 'FC 모바일'의 SOOP·치지직 채널과 K리그 공식 유튜브 채널에서 생중계한다.

참가 가족을 위한 혜택도 마련했다. 구단 대표로 선발된 가족 전원에게 12월 7일 열리는 K리그 시상식 초청과 워커힐 1박 2일 숙박을 제공한다. 시상식에는 패밀리 컵 부문을 신설해 우승 가족을 시상하며, 우승 및 준우승 가족에게는 최신형 스마트폰을 지급한다.

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이번 대회는 e스포츠 경쟁에 가족 참여와 프로축구 현장 경험을 결합했다는 점에서 눈길을 끈다. 게임 대회를 넘어 K리그 시상식과 연계한 경험을 제공함으로써 축구 게임 이용자와 실제 프로축구 팬을 연결하는 계기가 될 수 있을지 주목된다. 대회에 관한 자세한 내용은 'FC 모바일' 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com