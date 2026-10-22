나나 모녀 공포에 떨게한 강도범, 항소심도 징역 7년..."중대 처벌 불가피"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 나나의 집에 침입해 모녀를 흉기로 위협하고 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 항소심에서도 징역 7년을 선고받았다.

서울고법 형사14-3부는 22일 강도상해 혐의로 기소된 30대 김 모 씨에게 1심과 같은 징역 7년을 선고했다.

이날 재판부는 "원심은 (김씨가) 절대적 평온이 보장돼야 할 야간 주거에 흉기를 소지한 채 침입해 강도상해 범행을 저질러 중대 처벌이 불가피한 점, 피해자에게 상당한 피해를 가한 점, 피해자가 처벌을 원하는 점 등을 고려해 형을 선고했다"라고 밝혔다.

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이어 "모든 양형 조건을 종합하여 살펴보면 피고인에 대한 원심형은 합리적인 범위 내에 있다고 판단된다. 그것이 너무 무겁거나 가벼워서 부당하다고 보지 않는다"라며 1심의 징역 7년형 선고를 유지했다. 그러면서 "원심 선고 이후 형량을 변경할 만한 새로운 이유가 없다"며 검사와 김 씨의 항소를 모두 기각했다.

앞서 김 씨는 지난해 11월 15일 새벽 경기 구리시 아천동에 위치한 나나의 자택에 침입해 나나 모녀를 흉기로 위협하고 상해를 입힌 혐의를 받는다. 당시 강도는 나나와 어머니의 목을 조르는 등 위협하고 돈을 요구하다 미수에 그친 혐의로 기소됐다.

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1심 재판부는 지난 6월 김 씨의 혐의를 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했다. 이에 김 씨와 검찰 모두 판결에 불복해 항소했다.

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검찰은 지난 9월 열린 항소심 결심공판에서 "범행의 중대성과 과거 다수의 범죄 전력을 고려하면 원심의 형이 너무 가볍다"며 1심과 같은 징역 10년을 구형했다. 그러나 항소심 재판부가 양측의 항소를 모두 기각하면서 김 씨는 1심과 동일한 징역 7년을 선고받게 됐다.

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anjee85@sportschosun.com