키, '주사이모 논란' 후 확 달라졌다 "인생에 이런 대답 처음, 아무 계획 없다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 샤이니 키가 주사이모 논란 후 달라진 일상과 마음가짐을 밝혔다.

21일 유튜브 채널 '카니입니다'에서는 '카니 풀코스 생일상입니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

카니는 생일을 앞둔 샤이니 키에게 생일상을 대접했다. 카니는 키에게 고마웠던 적이 있다며 "사람들이 나를 좋아해줬을 때 나한테는 가장 힘든 순간이었다. 내가 잘 알지도 못하는 방송 업계에 있었고 소속사 문제로 이적 준비 중이었고 정산도 못 받았다. 내가 먼저 도와달라 한 것도 아닌데 너한테 전화했을 때 '내가 다 알아서 할게'라고 했잖아. 내가 가장 힘들 때 넌 계속 내 옆에 있었다. 너무 고맙다"고 밝혔다.

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이에 키는 "사실 너도 많은 걸 해줬다. 친구로서 옆에 있어 준 것. 그게 내가 필요했던 전부"라며 "내 마음 한편에 책임감도 있었다. 내가 널 방송 쪽으로 데려오지 않았냐"고 밝혔다.

카니는 "이번 연도 계획은 뭐냐"고 물었고 키는 "아무것도 없다. 계속 영상 편집 중"이라며 유튜트 편집에 도전했다고 밝혔다. 카니가 웃자 키는 "진짜 즐기고 있다. 올해 진짜 필요하다"며 "난 정말 열심히 일해왔으니까 사람들이 '다음주 계획이 뭐냐'고 물어본다. 그럴 때마다 '나도 모른다' 한다. 그런 식으로 대답해본 적이 내 인생에 단 한 번도 없었다"고 밝혔다.

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키는 "그래서 요즘 틈틈이 하고 있는 게 유튜브 편집이다. (누군가) '목요일 낮 시간은 뭐하냐' 하면 운동하고 밥 먹고 편집한다 한다"고 밝혔다.

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카니는 "무슨 프로젝트를 하길래 그렇게 열심히 하냐"고 물었고 키는 "그냥 배우는 거다. 이것도 내 일의 일부"라고 밝혔다.

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한편, 샤이니 키는 지난해 12월 이른바 '주사이모'로 불린 A씨와의 친분이 알려지며 논란이 불거졌다. 이에 소속사 측은 키가 A씨를 정식 의사로 알고 있었다고 해명했고, 키 역시 사과문을 게재하며 출연 중이던 '나 혼자 산다'에서 하차했다.

wjlee@sportschosun.com