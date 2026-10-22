[SC인터뷰]스파이도 품은 '레드팀' 의리…'더 커뮤니티2' 승우아빠·박철현 "상금보단 함께"(종합)

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

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[스포츠조선 정빛 기자] 정체를 고백한 스파이와 그를 제거해야 마땅했던 리더. 생존의 계산법대로라면 서로를 버리는 것이 가장 안전한 수였을지도 모른다. 그러나 두 사람은 끝내 같은 편으로 남았다.

웨이브 오리지널 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')에서 레드팀을 굳건히 이끈 수장 승우아빠(승우아빠)와 군수업자의 숨겨진 협력자였던 동키(박철현)의 이야기다. 서로 다른 역할과 이해관계라는 아슬아슬한 이중구도 속에서도, 두 사람은 레드팀이라는 연대 안에서 끝내 손을 놓지 않았다.

최근 서울 영등포 여의도 웨이브 사무실에서 스포츠조선과 만난 승우아빠와 박철현은 레드팀 안에서 마주했던 배신과 선택의 순간들, 그리고 마지막까지 이어진 생존의 무게를 솔직하게 털어놨다.

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지난 9일 최종회가 공개된 '더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 생존과 상금을 걸고 거래와 협상을 벌이는 사회 실험 서바이벌이다. 화폐경제와 국제정치를 축소한 정교한 구조 속에서, 참가자들의 신념과 감정이 치열하게 맞물리며 웨이브 주간 시청 시간 전 장르 1위와 TV-OTT 통합 화제성 정상을 휩쓸었다.

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

사실 레드팀은 출발선부터 유리한 조건을 갖춘 팀은 아니었다. 레드팀의 핵심 자원인 '크레딧'은 생존과 직결된 '라이프', 화폐 발행 권한을 가진 '보석', 새로운 화폐 '골드'와 비교하면 상대적으로 불리한 자원이었다. 자원만 놓고 보면 약자에 가까웠던 셈이다.

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그러나 막상 게임이 시작되자 상황은 달라졌다. 레드팀은 뛰어난 게임 수행 능력은 물론, 거래와 협상에서도 두각을 드러내며 타운의 강팀으로 자리 잡았다.

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문제는 예상치 못한 변수가 있었다. 바로 박철현의 이중 신분. 군수업자 벡터(정재호)의 비밀 협력자로 활동하던 박철현이 리더 마이야르에게 직접 자신의 정체를 털어놓은 것.

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벡터 역시 화이트팀 바울(넉스)에게 동키의 정체를 알리면서, 레드팀은 새로운 선택의 기로에 놓였다.

승우아빠는 "처음에는 이해가 안 갔다. '스파이가 자기 정체를 밝힌다? 뭐지?'라고 생각했다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "그 상황에서 동키가 얘기할 수밖에 없는 환경이 됐던 것 같다. 원래라면 레드팀 존속을 위해서라도 동키를 한 번 제거해야 하는 상황이었다. 다른 팀을 설득하는 데도 불편한 요소가 생기더라"고 털어놨다.

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'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

그럼에도 칼을 거두고 동키를 품은 데에는 승우아빠 특유의 차가운 전략적 셈법이 먼저 작동했다. 당시 레드팀은 블랙+화이트, 골드 둘 사이에서 저울질하고 있었다.

승우아빠는 "사실 둘 중 어느 팀으로 갈까 엄청 생각했다. 어떻게 해야 승리할 가능성이 높은 플레이를 할 수 있을지를 생각했다. 그때 당시만 해도 골드는 내부가 정리되지 않은 상황이라 레드팀 의견이 잘 안 받아들여질 것 같더라"며 당시를 회상했다.

그러면서 "레드가 블랙이랑 하면, 화이트랑도 손잡아야 했다. '그래도 레드팀이 어떻게 생각하는지, 5일 치 경험이 더 있는 화이트랑 같이 가는 게 이득이지 않을까' 싶었다. 그럼 블랙이랑 같이 가야 하더라. 동키를 떨어뜨리면 손해니까 그런 형태에서 같이 가면 좋겠다고 생각했다"고 설명했다.

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하지만 이성적인 계산이 전부였다면 동키를 향한 신뢰는 완성되지 못했을 터. 그날 밤 펼쳐진 다수편승게임에서 박철현이 흘린 '눈물의 스피치'가 승우아빠의 마음에 결정적인 쐐기를 박았다.

승우아빠는 "특히 그날 밤 다수편승게임 때 동키의 눈물의 호소가 그 결정에 쐐기를 박는 게 됐다"고 돌아봤다.

그렇다면 정작 눈물을 쏟아냈던 박철현의 속내는 어땠을까. 마피아로서의 임무를 띠고 투입됐지만, 8박 9일간 부대낀 레드팀 형들을 향한 정은 상상 이상으로 깊어져 있었다.

박철현은 "눈물이 복합적으로 나온 것 같다. 그중에 제일 큰 건 레드 형들이랑 재밌게 있었던 시간들이었다. 형들과 끝까지 가고 싶었다. 상금보다는 그 안에서 헤어지기 싫은 마음, 그리고 같이 달려보고 싶었던 마음이 컸다"고 고백했다.

'더 커뮤니티2' 마이야르로 활약한 승우아빠. 사진제공=웨이브

레드팀의 의리로 시작된 결속은 블랙, 화이트, 블루팀까지 아우르는 8인 대연합으로 확장됐다. 그러나 연합의 덩치가 커질수록 승우아빠가 짊어져야 했던 중압감의 무게도 걷잡을 수 없이 불어났다.

초반 벽코드에 집착하던 '즐겜러' 면모는 어느새 사라지고, 수많은 플레이어의 생사를 책임져야 하는 리더의 피로가 짓눌렀다.

승우아빠는 "실제로 처음에는 재밌게 게임하다가 신경 쓰는 사람들이 많이 생기다 보니까 계산할 게 많더라. 또 새로운 룰이 추가될지 모르니까 대비할 게 많더라. 팀의 규모가 커질수록, 3명에서 8명이 되니까 마냥 쉽지만은 않았다"고 고백했다.

특히 불확실성과의 싸움이 가장 고통스러웠다고. "리더 회의에서 전쟁 금지 규약도 나왔는데 갖은 의심을 하게 되더라. '또 다른 히든 룰을 넣기 위한 과정들이 아니었나' 그런 생각을 하다 보니까, 사실 그 전쟁 금지 규약을 찬성해야 했다. 그러면 위협이 다 사라지는 거였다. 그런데 어떤 룰로 위협이 될지 모르니, 알 수 없는 룰보다 전쟁을 하는 게 낫겠더라. 그런 판단들이 지속될수록, 보이지 않는 것들과 싸우는 느낌이 들어서 점점 게임에 대한 피로감이 올라갔던 것 같다."

'더 커뮤니티2' 동키로 활약한 박철현. 사진제공=웨이브

승우아빠가 홀로 모든 짐을 짊어지는 사이, 연합원들이 리더에게 지나치게 기대며 수동적인 태도를 보였다는 지적에 대해 박철현은 솔직하게 고개를 끄덕였다.

"마이야르 형을 리더로 추대하고 나서는 형이 즉흥적으로 제시하거나 할 때도 매번 다 합리적이라고 생각했다. 후반으로 갈수록 룰을 숙지하고 검토하고 같이 봐주는 과정에 힘을 실었어야 하는데, 방심하게 된 것 같다. 믿음으로 간 것 같다. 안일한 플레이가 맞는 것 같다. 제가 능동적으로 한다면, 형처럼 주도적으로 룰을 짜는 사람이 있더라도, 보완하는 플레이를 해야겠다고 생각한다."

'더 커뮤니티2' 레드팀 박철현(왼쪽), 승우아빠. 사진제공=웨이브

두 사람은 레드팀의 또 다른 기둥이었던 이자하(이재용)를 향한 고마움도 잊지 않았다. 승우아빠가 과감한 액셀을 밟았다면, 이자하는 결정적인 순간마다 브레이크를 잡아준 균형추였다.

승우아빠는 "레드팀 구조가 저희 세 명이 다 있었기 때문에 좋은 플레이가 나왔던 것 같다. 자하 같은 경우는 브레이크 역할을 많이 해줬다. 저는 급진적인 판단을 할 때도 있었는데, 그런 걸 한 번씩 다시 생각하게 해주는 계기를 만들어줬다. 플레이하는 데 도움이 많이 됐다. 레드팀이 하나로 있었던 게 좋은 퍼포먼스가 나온 것 같아서 고맙게 여기고 있었다"고 말했다.

박철현 역시 "너무 중요한 역할을 해주셨다. 우리 팀 안에서도 그렇고 생산 활동, 전쟁 이런 것에서도 너무 잘해주셨다. 특히 커뮤니티 안에서도 중재자 역할을 잘해주셨다. 어떤 팀도 소외되지 않도록 이야기를 다 들어주셨다"며 "화이트랑 전쟁하기 전에도 그렇고 골드팀 대화에서도 그렇고, 자하 형이 없었으면 실제로 서로 사이가 안 좋아질 수도 있었을 것 같다. 그만큼 소통의 다리를 잘 놓아준 것 같다. 배울 점이 있다고 생각했다"고 감사를 표했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com