'이혼 후 둘째 출산' 이시영 "첫 생일 맞은 딸, 점점 예뻐져"...엄마도 감탄한 미모

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이시영이 둘째 딸 루나의 첫 생일을 맞이해 점점 예뻐지는 딸의 폭풍 성장에 흐뭇함을 드러냈다.

이시영은 지난 21일 "난 왜 이렇게 아쉽지... 시간이 너무 빨라서 야속해. 사랑해 루나"라는 글과 함께 딸과 함께한 영상을 공개했다.

이시영은 여행지에서도 딸을 품에 꼭 안고 연신 입을 맞추는 등 애정을 아낌없이 표현했다. 엄마의 품에서 사랑을 듬뿍 받으며 자라는 딸의 모습도 눈길을 끌었다.

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이시영은 "점점 예뻐지는 루나 미모"며 하루가 다르게 성장하는 딸을 향한 애틋한 마음을 전했다.

둘째 딸의 첫돌을 앞두고 특별한 시간도 마련했다. 이시영은 바닷가에 '생일 축하해'라는 문구가 적힌 푯말을 세우고 가족만의 소박한 생일 파티를 즐겼다.

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이어 22일에는 "루나 오늘 생일 밥. 미역국은 처음이지? 빨리 달라고 난리"라는 글을 올리며 딸의 생일을 맞아 미역국을 준비한 일상도 공개했다. 처음 맛보는 생일 미역국을 기다리는 딸의 모습에 엄마의 다정한 마음이 고스란히 전해졌다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 첫아들을 품에 안았다. 그러나 결혼 생활 8년 만인 지난해 3월 이혼 소식을 전했다.

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이후 이시영은 결혼 생활 당시 냉동 보관했던 배아를 이식해 같은 해 11월 둘째 딸을 출산했다고 밝혀 화제를 모았다. 당시 전 남편이 배아 이식에 동의하지 않았다는 사실이 알려지면서 논쟁이 일기도 했다.

전 남편 역시 언론을 통해 둘째 임신에 동의하지 않았던 것은 사실이라고 밝히면서도, 아이가 태어난 만큼 아버지로서 책임을 다하겠다는 취지의 입장을 전한 바 있다.