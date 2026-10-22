그라비티, '라그나로크 온라인 PLUS+' 국내 CBT 시작…PC·모바일 동시 점검

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그라비티가 대표 IP '라그나로크'의 세계관을 확장한 신작 MMORPG로 국내 이용자 검증에 나선다. 원작의 핵심 재미를 유지하면서 새로운 이야기와 자동 사냥 등 편의 기능을 더한 것이 특징으로, PC와 모바일을 아우르는 멀티 플랫폼 서비스도 준비하고 있다.

그라비티는 '라그나로크 온라인 PLUS+'의 국내 비공개 베타 테스트(CBT)를 22일부터 29일까지 진행한다고 밝혔다. 정식 출시에 앞서 주요 콘텐츠와 PC·모바일 환경의 서비스 안정성을 점검하고, 이용자 피드백을 바탕으로 게임의 완성도를 높이기 위한 목적이다.

PC 버전은 공식 홈페이지에서 클라이언트를 내려받아 참여할 수 있으며, 모바일 버전은 구글플레이와 애플 앱스토어의 테스트플라이트(TestFlight)를 통해 이용할 수 있다.

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'라그나로크 온라인 PLUS+'는 원작에 등장하지 않았던 새로운 이야기를 통해 세계관을 확장한다. 이미르의 심장 조각에서 비롯된 '소르'와 '마니' 두 세계의 이야기를 다루며, 원작과 차별화된 어둡고 적대적인 분위기를 내세운다. 지난해 지스타에서는 '라그나로크 온라인 프로젝트1.5(가칭)'라는 이름으로 처음 공개돼 관심을 모았다.

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게임 플레이에서는 원작의 재미를 계승하면서 편의성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 자동 사냥 기능을 지원하며, PC 버전에서는 전용 위젯을 통해 게임 창을 최소화한 상태에서도 화면 하단에서 진행 상황을 확인할 수 있다. PC와 모바일을 모두 지원하는 만큼 플랫폼별 이용 환경을 어떻게 구현할지도 주요 점검 대상이다.

CBT 기간에는 출석과 누적 플레이 시간, 레벨 달성 등에 따른 보상을 제공한다. 보물 찾기와 보스 소환 이벤트도 진행하며, 8일차 출석 보상으로는 원작에서 인기를 끌었던 천사의 머리띠와 악마의 머리띠 중 하나를 선택할 수 있는 상자를 지급한다. 공식 커뮤니티에서는 스크린샷 인증과 버그 제보, 공략 업로드 이벤트를 열고 추첨을 통해 정식 출시 이후 사용할 수 있는 보상을 제공한다.

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'라그나로크 온라인 PLUS+'가 원작의 향수를 자극하는 데 그치지 않고 새로운 이용자층까지 확보할 수 있을지는 정식 출시를 앞둔 과제다. 이번 CBT에서 세계관 확장과 편의 기능이 실제 이용자들에게 어떤 평가를 받을지, PC와 모바일 환경에서 안정적인 플레이 경험을 구현할 수 있을지가 향후 완성도를 가늠할 기준이 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com