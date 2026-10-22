전진♥류이서 안타까운 유산 소식에 쏟아진 위로.."다시 도전할 것"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 전진이 아내 류이서의 유산 소식 이후 따뜻한 위로와 응원을 보내준 팬들에게 감사 인사를 전했다.

전진은 22일 "진심으로 감사합니다"라는 글을 남기며 자신과 류이서를 응원해 준 이들에게 고마운 마음을 표현했다.

앞서 지난 16일 전진과 류이서는 유튜브 채널을 통해 시험관 시술에 도전한 과정과 임신, 유산 소식을 공개했다.

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시험관 시술을 통해 2세를 준비해 온 류이서는 임신 테스트기에서 두 줄을 확인한 데 이어 병원에서도 임신 사실을 확인했다. 이후 남편 전진에게 기쁜 소식을 전했고, 전진은 벅차오르는 감정을 주체하지 못한 채 주저앉아 아내를 끌어안았다.

오랫동안 기다려 온 임신 소식에 두 사람은 누구보다 큰 기쁨을 나눴다.

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하지만 행복도 잠시, 류이서는 임신 약 7주 만에 유산을 겪었다는 사실을 전해 안타까움을 안겼다.

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힘든 시간을 보내고 있지만 류이서는 다시 임신에 도전하겠다는 의지도 밝혔다. 그는 "다음에도 제가 난자 채취를 할 거니까. 조금 시간이 또 걸릴 거다"라며 앞으로의 계획을 전했다.

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두 사람의 사연이 알려진 뒤 많은 누리꾼이 위로와 응원의 메시지를 보냈다. 류이서 역시 지난 17일 "응원의 말씀, 기도 정말 너무너무 감사하다"며 자신들을 향한 따뜻한 마음에 고마움을 전했다.

이어 전진도 감사 인사를 남기며 팬들의 응원에 화답했다. 힘든 시간을 함께 견디고 있는 두 사람에게 보내지는 격려가 따뜻한 울림을 전했다.

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한편 전진과 류이서는 2020년 결혼했다. 두 사람은 최근 유튜브 채널을 통해 시험관 시술을 준비하고 임신에 도전하는 과정을 공개하며 많은 관심과 응원을 받고 있다.