'수입 0원' 황정음, 두 아들 유학 준비 중단.."돌잔치 금도 팔아, 사는 게 힘들다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 황정음이 수입이 0원이라고 밝히며, 두 아들의 유학 계획도 중단했다고 전했다.

22일 황정음의 유튜브 채널 '황정음'에는 '황금이들에게 질문세례 받는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 팬들의 질문에 답을 하는 시간을 가졌다. 황정음은 두 아들 유학 계획을 묻는 질문에 "사실 요즘에 사는 게 정신없고 힘들어서 보내는 걸 중단했다. 애들이 너무 예뻐서 같이 가면 갔지 따로 못 보내겠다는 생각을 한다. 어떻게 될지 모른다"라고 답했다. 이어 "유학에 못 갈 수도 있는데 보내고는 싶다. 경험만큼 소중한 건 없으니 세상을 보여주고 싶다"라고 덧붙였다.

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활동 공백기가 이어지고 있는 터라 수입에 대한 질문도 나왔다. 황정음은 "수입이 0원"이라며 "26살 이후로 돈을 안 벌어본 게 처음이라서 굉장히 당황스럽고 무섭다"라고 밝혔다. 이어 "금을 다 팔았다. 두 아들 돌잔치 때 받은 금도 팔았다. 보험도 해지하니까 돈이 많이 나오더라. 이걸로 꾸역꾸역 잘 살고 있다"라고 이야기했다.

한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀지만 지난해 이혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com