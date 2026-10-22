"술 완전히 끊었다"...'182km 음주운전' 남태현, 항소심서 선처 호소

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 남태현이 마약 투약으로 받은 집행유예 기간 중 시속 182km 음주 운전 사고로 1심에서 징역형을 선고받은 가운데, 항소심에서 금주와 직장 생활을 강조하며 "다시는 생명과 안전을 위협하지 않겠다"고 선처를 호소했다.

22일 서울서부지법 형사항소2부는 도로교통법 위반 등 혐의로 기소된 남태현에 대한 항소심 첫 공판을 진행했다.

이날 남태현 측 변호인은 "지난 1년간 회사원으로 생계를 책임지고 봉사활동도 하며 사회의 책임 있는 일원으로 살아가기 위해 노력하고 있다"며 선처를 호소했다.

Advertisement

남태현 역시 최후진술을 통해 자기 잘못을 인정하고 반성의 뜻을 전했다. 그는 "음주 운전이라는 잘못된 행동을 저질렀고 반성하고 있다"며 "어렵게 직장을 구해 맡은 역할을 다하고 있고, 술은 완전히 끊었으며 대중교통을 이용하고 있다"라고 밝혔다. 이어 "다시는 술로 판단을 흐리지 않고, 나의 잘못된 선택으로 다른 사람의 생명과 안전을 위협하지 않겠다"라며 "반성하며 노력해 온 시간을 살펴보시고 선처해 주시기를 간절히 부탁드린다"라고 덧붙였다.

앞서 남태현은 지난해 4월 27일 오전 4시 10분께 술을 마시고 서울 강변북로 일산 방향 동작대교 인근에서 앞선 차량을 추월하려다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다.

Advertisement

사고 당시 남태현의 혈중알코올농도는 면허취소(0.08%) 이상인 0.122%였던 것으로 알려졌다. 또한 도로의 제한 최고 속도인 80km/h를 훌쩍 뛰어넘은 182km/h로 운전하기도 했다.

Advertisement

지난 4월 1심 재판부는 남태현에게 징역 1년과 벌금 100만 원을 선고했다. 그러나 남태현은 형량이 너무 무겁다며 항소장을 제출했다.

Advertisement

남태현의 재판에 넘겨진 것은 이번이 처음이 아니다. 남태현은 2024년 마약류관리법 위반 혐의로 징역 1년, 집행유예 2년을 선고받았다. 그는 2023년에도 음주 운전 혐의로 벌금 600만 원의 약식명령을 받은 바 있다.

남태현에 대한 선고기일은 오는 11월 19일이다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com