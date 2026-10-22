'던전앤파이터 모바일', 인기 애니메이션 '이누야샤'와 컬래버레이션…신규 던전도 추가

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넥슨의 모바일 액션 RPG '던전앤파이터 모바일'이 일본 인기 애니메이션 '이누야샤'와 만났다. 캐릭터 아바타부터 크리쳐, 칭호까지 원작의 주요 요소를 게임에 구현하고 신규 던전도 추가해 기존 이용자들에게 새로운 수집과 전투 경험을 제공한다.

넥슨은 22일 '던전앤파이터 모바일'(이하 '던파모바일')에 애니메이션 '이누야샤' 컬래버레이션 업데이트를 실시했다. 이번 협업은 12월 3일 오전 6시까지 진행된다.

컬래버레이션의 핵심은 원작 캐릭터를 재현한 아바타다. '이누야샤'를 남성 귀검사, '유가영'을 아처, '나락'을 남성 거너에 적용하는 등 총 14종의 아바타를 선보인다. '셋쇼마루'와 '금강'도 특별 아바타로 등장한다. 이 밖에 'SD 링'과 'SD 자켄' 크리쳐, 오라와 칭호, 캐릭터 초상화 테두리 14종 등 다양한 꾸미기 아이템을 추가했다.

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신규 전투 콘텐츠인 정벌 던전 '삭룡 갈리아드'도 선보였다. 이용자가 직접 조작하는 캐릭터 1개와 자동으로 전투하는 캐릭터 2개를 조합해 총 5단계의 던전에 도전하는 방식이다. 2주마다 변경되는 '시즌 격동 효과'와 매주 특정 직업군에 유리하게 적용되는 '주간 특화 효과'를 통해 다양한 파티 조합을 시도할 수 있다.

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공략 보상으로는 85레벨 세트 익시드 장비와 전용 재료 '삭룡의 기운'을 제공한다. 해당 재료는 80레벨 에픽 보조장비와 마법석을 '삭룡의 기운을 담은 장비'로 업그레이드하는 데 사용된다.

컬래버레이션을 기념한 이벤트도 진행한다. 12월 3일까지 누적 접속 일수에 따라 'SD 이누야샤 크리쳐 상자'와 '이누야샤 테마 캐릭터 배경 등록권' 등을 지급한다. 던전에서 피로도를 소모해 획득한 '알 수 없는 요기'는 교환소에서 인간 모습의 이누야샤 아바타와 스킬 컷신 등으로 교환할 수 있다.

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캐릭터 육성과 장비 획득을 지원하는 이벤트도 마련했다. 11월 26일까지 대표 캐릭터가 매주 '루크 레이드'를 완료하면 등록한 육성 캐릭터와 함께 보상을 받을 수 있다. 같은 기간 던전 플레이로 획득한 '배송 요청권'을 사용하면 원하는 장비 부위의 장비나 성장에 도움이 되는 80레벨 에픽 장비를 얻을 수 있다.

이번 업데이트는 '이누야샤'의 친숙한 캐릭터와 수집 요소를 앞세워 이용자의 관심을 끄는 동시에, 신규 던전과 성장 지원 이벤트를 통해 게임 플레이의 동기도 제공하는 구성이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com