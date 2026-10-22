김현중 아들 출산→16억 손배소...연예인급 미모 '시유', 제2의 인생

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 김현중의 전 연인으로 알려진 A씨가 '연예인 못지않은 미모'로 화제를 모았던 과거를 뒤로하고 예명 '시유'(SEEU)로 새로운 활동을 시작했다.

22일 앳스타일 보도에 따르면 A씨는 틱톡 라이브 에이전시 '라이트닝 센트럴'(LIGHTNING CENTRAL) 소속으로 본격적인 활동에 나섰다.

A씨의 소속사 측은 김현중과의 법적 분쟁과 관련해 "아이의 친권 및 양육권 관련 소송 등도 모두 마무리된 상태"라고 밝혔다. 이어 시유를 "책임감 있는 싱글맘이자 자신의 삶을 주체적으로 만들어가는 사람"이라고 소개하며 앞으로 크리에이터 활동에 집중하겠다는 뜻을 전했다.

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시유는 현재 틱톡 계정을 통해 일상을 공유하고 라이브 방송을 진행하는 등 팬들과 소통하며 활동 영역을 넓히고 있다.

A씨는 과거 김현중과의 교제 및 법적 분쟁으로 대중의 관심을 받았다. 두 사람은 2012년부터 약 3년간 교제했으며, 이 과정에서 폭행 시비와 손해배상 소송 등을 둘러싸고 갈등을 겪었다.

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갈등이 심화되면서 A씨에 대한 세간의 관심도 높았다. 당시 한 방송 관계자는 "김현중과 전 여자친구가 꽤 오랜 시간을 만나 지인들은 많이 봤다. 연예인 뺨치는 굉장한 미모의 소유자"라고 해 화제가 됐다.

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A씨는 또 2015년 4월 김현중의 아이를 임신하고 이 문제로 갈등을 겪는 과정에서 정신적인 피해를 겪었다며 16억원 규모의 손해배상 청구소송을 제기했다. 이와 함께 2014년에도 김현중의 아이를 임신하고 있던 중 폭행을 당해 아이를 유산했다고 주장해 논란이 일었다.

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김현중과 소송을 벌이던 A씨는 2015년 아들을 출산했다. 아들의 친부는 김현중으로 밝혀졌으며, 현재 A씨가 양육 중이다.

이후 김현중은 2022년 동갑내기 웨딩플래너와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.