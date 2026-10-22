'칵테일 사랑' 김정은, 20년만 협의이혼 "아들 양육권 갖는다" [공식]

사진제공=과일농장레코드

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[스포츠조선 정안지 기자]'칵테일 사랑'으로 큰 사랑을 받았던 그룹 마로니에 출신 가수 김정은이 20년 간의 결혼생활을 마무리하고 합의이혼했다.

22일 김정은 소속사 측은 "김정은씨는 성격차이로 인하여 신중한 고민끝에 법원이 정해준 숙려기간을 거쳐 약 20년간의 결혼생활을 최근 합의이혼으로 마무리 하게 됐다"라고 밝혔다.

이어 "두 사람 사이 자녀의 양육권은 김정은씨가 갖게 되었으며 원만한 합의를 통해 좋은 관계로 남기로 결론을 내렸다"라고 전했다. 그러면서 "그 외 자세한 내용은 사생활이기 때문에 확인해드릴 수 없는 점 양해 부탁드리며, 악의적인 댓글과 추측성 보도는 자제해주시기를 정중히 부탁린다"라고 덧붙였다.

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앞서 김정은은 지난 2004년 2살 연상의 동료 음악가 최 씨와 결혼해 2011년 아들을 낳았다. 그러나 약 20년 만에 각자의 길을 걷게 됐다.

김정은은 1994년 마로니에로 데뷔하여 1995년 '프로포즈' '널 사랑해' 등의 노래로 인기를 얻었으며 최근 KBS1TV '백투더뮤직'에 출연하여 근황을 밝힌 바 있다.

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한편 김정은은 11월 직접 작사한 신곡 '엄마는 예뻤다'를 발매하며 활동을 재개할 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com