도경완, ♥장윤정 몰래 '롤렉스 시계' 샀다.."가장 높은 선, 리차드밀은 아직 못 사"(생활인)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 자신이 소장하고 있는 고가의 시계를 공개해 눈길을 끌었다.

22일 유튜브 채널 'SHW 생활인의 시계'에는 "아직 따뜻한 도경완 아나운서 님의 개쩌는 무빙을 보시겠습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에서 도경완은 평소 취미로 즐기고 있는 시계 수집에 관해 이야기를 나눴다. 특히 자신이 소장한 시계 가운데 가장 높은 가격대의 제품을 언급하며 남다른 시계 사랑을 드러냈다.

앞서 도경완은 자신의 유튜브 채널을 통해 소장하고 있는 시계들을 공개한 바 있다. 그러나 이날 그는 아직 공개하지 않은 시계가 남아 있다고 밝혀 관심을 모았다. 도경완은 "두 개 빼고 다 공개했다"면서 "아내도 모르는 시계 두 개"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

Advertisement

이어 자신이 소장한 시계의 가격대에 대해 설명했다. 그는 "서브마리너 급이다. 그러니까 여러분이 생각하는 러저드뷔, 리차드밀 없다. 제가 그렇게 벌지도 못하고 벌어도 거기까지는 아직까지 가지 않는다. 사게 되면 말해드리겠다"라고 솔직하게 털어놨다. 고가의 시계로 잘 알려진 브랜드들을 언급하면서도 현재 자신의 소비 기준과 구매 계획에 대해서는 선을 그은 것.

그러면서 도경완은 아직 공개하지 않았던 시계 중 하나의 정체를 직접 밝혔다. 그는 "그냥 이야기 해드리겠다. (롤렉스) GMT 마스터 2 있다. 아직 공개를 안 한 거다"라며 해당 제품을 소장하고 있다고 전했다.

Advertisement

다만 구체적인 모델의 색상은 공개하지 않았다. 도경완은 "무슨 색깔인지는 아직 밝히지 않았다. 그 제품은 색깔이 중요하기 때문"이라고 설명했다. 같은 모델이라도 색상에 따라 서로 다른 매력을 지닌 만큼, 세부적인 디자인에 대한 궁금증을 남긴 셈이다.

Advertisement

특히 도경완은 해당 시계가 자신이 소장한 제품 중 가장 높은 가격대에 해당한다고 강조했다. 그는 "그게 제 가장 높은 선이니까 그 위에 건 추측하지 말아달라"라고 당부했다. 무작정 고가의 시계를 수집하기보다는 자신만의 기준과 한도 안에서 취미를 즐기고 있다는 점도 엿볼 수 있는 대목이다.

Advertisement

도경완이 언급한 롤렉스 GMT 마스터 2는 모델과 소재, 색상, 거래 조건 등에 따라 가격이 달라질 수 있는 제품이다. 해당 시계의 가격대는 약 6천만 원대로 알려져 있다.

한편 도경완은 가수 장윤정과 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

Advertisement

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com