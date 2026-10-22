'장윤정♥' 도경완 "김태희 얼굴 안 좋아해, 교과서적 예쁨보다 개성 있는 여자에 매력"(생활인)

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 남다른 취향을 공개했다.

22일 유튜브 채널 'SHW 생활인의 시계'에는 "아직 따뜻한 도경완 아나운서 님의 개쩌는 무빙을 보시겠습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에서 도경완은 평소 취미로 즐기고 있는 시계 수집에 관해 이야기를 나누며 자신이 선호하는 시계 스타일과 취향의 방향성을 솔직하게 밝혔다.

이날 도경완은 시계 모임에 참석한 경험을 언급하며 "제가 얻은 소득은 큰 틀에서 내가 나아가야 될 방향은 깨달은 것 같다"라고 말했다. 다양한 시계를 접하고 다른 사람들의 취향을 살펴보는 과정에서 자신이 어떤 시계를 좋아하는지, 또 어떤 스타일이 자신의 취향과 맞지 않는지 조금씩 명확해졌다는 취지다.

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이어 도경완은 "저는 확실히 칼라트라바나 이런 쪽은 아닌 것 같다"라며 "너무 교과서적인 건 (취향이 아니다)"라고 덧붙였다. 정석적이고 전형적인 아름다움을 갖춘 시계보다는 자신만의 개성과 독특한 매력을 지닌 시계에 더 마음이 간다는 것. 시계 수집을 통해 자신이 추구하는 취향을 구체적으로 알아가고 있는 모습이 눈길을 끌었다.

도경완은 자신의 취향을 설명하기 위해 사람의 외모를 예로 들기도 했다. 그는 "이거 위험한 발언인데"라고 조심스러워 하면서도 "저는 사람도 김태희 이런 얼굴 별로 안 좋아했다. 교과서적으로 예쁜 얼굴 있지 않냐. 어딜 가나 참고사항이 되는. 그런 교과서적인 거에 대한 매력을 못 느꼈다"라고 털어놨다.

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그러면서 "약간은 개성이 있는 얼굴들을 좋아한다. 시계도 그렇다"라고 덧붙였다. 외모든 시계든 누구나 인정하는 전형적인 아름다움보다는 자신만의 개성이 묻어나는 대상에 더욱 매력을 느낀다는 설명이다.

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한편, 도경완과 장윤정은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.