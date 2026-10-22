'120억家' 장윤정 세금 얼마길래..♥도경완 "돈 부족해 시계 팔아 납부"

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[스포츠조선 김소희 기자] 아나운서 출신 방송인 도경완이 세금을 납부하기 위해 소장하던 시계까지 처분했다고 털어놨다.

22일 유튜브 채널 'SHW 생활인의 시계'에는 "아직 따뜻한 도경완 아나운서 님의 개쩌는 무빙을 보시겠습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에서 도경완은 시계 수집이라는 취미와 관련해 다양한 이야기를 나누며 자신이 직접 경험한 구매 실패담을 전했다.

이날 도경완은 취미생활을 하면서 충동적이고 비합리적인 구매를 한 적이 있느냐는 질문에 티쏘의 PRX 모델을 꼽았다. 그는 해당 제품을 구매하게 된 배경에 대해 "다 칭찬일색이다. 티쏘를 먹여살리는 시계고, 이 젠타 디자인에 이 가격에 이렇게 나올 수 없다고 한다, 무조건 사야한다고 하더라"라고 설명했다.

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도경완 역시 주변의 호평에 마음이 움직였다고. 그는 "그래서 저도 샀다. 카본으로 샀는데 지금은 제 품에 없다. 제가 지난 5월에 세금을 내야 하는데 돈이 부족해서 당근에 팔았다"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 좋은 평가를 믿고 구매했지만, 결국 세금 납부를 위해 중고 거래 플랫폼을 통해 시계를 처분하게 됐다는 솔직한 고백이다.

단순히 자금 사정 때문만은 아니었다. 실제로 시계를 착용해 본 뒤 느낀 아쉬움도 판매를 결정한 이유 중 하나였다. 도경완은 "리뷰와 평만 보고 샀는데 막상 차보니까 밸런스의 문제인지 러그 부분이 많이 뜨더라. 크라운도 너무 작고 너무 어두웠다. 그래서 팔아버렸다"라고 설명했다.

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도경완은 이후 충동구매를 자제하게 된 이유도 밝혔다. 그는 "보릿고개였다. 제가 5, 8월에 세금을 두 번 크게 나눠서 내는데 일도 없고 유튜브도 잘 안됐다"고 토로했다.

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여기에 주식 투자로 인해 자금 운용에도 제약이 생겼다고 털어놨다. 도경완은 "또 하이닉스 (주식) 때문에..잠겨있는 돈이 많아서 반강제적으로 조절되고 있다"며 "금액적으로 여유가 없어서 조절을 당하고 있는데 벌리면 또 모르겠다"라고 솔직하게 말했다.

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취미를 즐기기 위해 시계를 구매하던 과거와 달리, 현재는 세금 납부와 자금 사정 등을 고려해 소비를 조절하고 있다는 도경완. 시계에 대한 애정은 여전하지만 현실적인 경제 상황에 따라 지출을 줄이고 있다는 그의 솔직한 이야기가 공감을 자아냈다.

한편 도경완은 2013년 가수 장윤정과 결혼해, 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 부부는 2024년 서빙고동의 아페르한강 펜트하우스를 120억 전액 현금으로 매입해 화제를 모았다.