LCK 4개팀, 24일부터 롤드컵 스위스 스테이지 출격…젠지·한화생명은 중국과 격돌

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LCK(한국) 대표 4개 팀이 '2026 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십'(롤드컵) 스위스 스테이지에서 녹아웃 스테이지 진출을 위한 경쟁에 돌입한다. 젠지와 한화생명e스포츠는 LPL(중국) 팀과 첫 경기를 치르며, T1은 CBLOL(브라질) 대표 로스, 디플러스 기아는 LEC(유럽) 대표 G2 이스포츠와 맞붙는다.

롤드컵 플레이인 스테이지가 종료됨에 따라 스위스 스테이지 1라운드 대진이 확정됐다. 플레이인 스테이지를 통과한 LEC 카르민 코프를 포함해 16개 팀이 참가하는 스위스 스테이지는 한국 시간으로 오는 24일 오전 2시 시작한다.

LCK 1번 시드 젠지는 LPL 4번 시드 IG(인빅터스 게이밍), 2번 시드 한화생명e스포츠는 LPL 3번 시드 TES와 대결한다. LCK와 LPL은 월드 챔피언십에서 우승 경쟁을 벌여온 양대 지역인 만큼 첫 경기부터 지역 간 전력 비교가 이뤄질 전망이다.

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T1은 CBLOL 1번 시드 로스(LOS)와 맞붙고, 디플러스 기아는 LEC의 강호 G2 이스포츠를 상대한다. 네 팀 모두 첫 경기에서 승리하면 1승 그룹에서 다음 라운드를 치르지만, 패배하면 1패 그룹에서 반등을 노려야 한다.

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이밖에 1라운드 대진에선 LPL의 빌리빌리 게이밍과 LEC의 모비스타 코이, LCS(북미)의 팀 리퀴드와 LCP(아시아태평양)의 CFO, LCS의 라이온과 LCP의 TSW도 맞대결을 펼친다.

스위스 스테이지는 기본적으로 단판제로 진행되며, 진출과 탈락이 결정되는 경기는 3전 2선승제로 치러진다. 각 팀은 승패 기록이 같은 팀과 대결하며, 먼저 3승을 거두면 녹아웃 스테이지(8강)에 진출하고 3패를 기록하면 탈락한다. 총 16개 팀 가운데 8개 팀이 다음 단계에 오른다.

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LCK 4개 팀은 첫 경기부터 서로 다른 지역의 대표팀을 상대한다. 특히 젠지와 한화생명e스포츠의 중국 팀과의 맞대결은 스위스 스테이지 초반부터 한국과 중국의 경쟁 구도를 살펴볼 수 있는 대진이다. 다만 한 차례 패배로 탈락하는 방식은 아닌 만큼, 첫 경기 결과뿐 아니라 승패에 따라 달라지는 후속 대진에서 얼마나 안정적으로 승수를 쌓느냐가 중요하다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com