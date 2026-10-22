'2번 이혼' 이지현 "결혼이 세상에서 제일 어려워, 돈많은 빌게이츠도 이혼"(현생모드)

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[스포츠조선 김소희 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 결혼을 앞둔 구독자의 고민에 현실적인 조언을 건넸다. 두 번의 이혼을 경험한 그는 결혼 과정에서 모든 사람을 만족시키려 하기보다 부부 두 사람의 기준을 우선해야 한다고 강조했다.

22일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '"취업? 이직? 결혼? 소송?" 경험치 1000% 퀸지현이 고민 들어드립니다 | 현생상담소'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에서 이지현은 구독자들의 다양한 사연을 읽고 자신의 경험을 바탕으로 고민을 함께 나누며 현실적인 해결책을 제시했다.

이날 한 구독자는 결혼을 앞두고 있다며 결혼 준비 과정에서 겪는 어려움을 토로했다. 사연자는 "결혼이 원래 이렇게 어렵냐"라고 물었고, 이에 이지현은 망설임 없이 "맞다. 어렵다"라고 단호하게 답했다.

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이어 이지현은 "결혼이 세상에서 제일 어려운 거다. 넬슨 만델라도 이혼하고 빌 게이츠도 이혼했다. 돈이 그렇게 많은 사람도 이혼한다"며 "결혼이 세상에서 제일 어려운 게 맞다"라고 말했다. 경제적인 여유나 사회적 지위와 관계없이 결혼 생활을 유지하는 일이 결코 쉽지 않다는 점을 짚으며 사연자의 고민에 공감했다.

사연자는 결혼 준비 과정에서 양가 가족의 의견을 조율하는 일이 쉽지 않다고 털어놨다. 자신의 본가는 충청도, 남자친구의 본가는 전라도에 있어 상견례 장소부터 결혼식장 선정까지 고려해야 할 사항이 많다는 것. 양가 모두가 만족할 만한 결혼을 준비하고 싶지만, 어느 한쪽이라도 서운함을 느낄까 봐 걱정이 앞서는 상황이었다.

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사연자는 "누구도 제 결혼 때문에 서운해하는 일이 없었으면 좋겠다. 제 욕심이냐"라고 물었다. 이에 이지현은 "서운해하는 일 무조건 생기고 욕심"이라며 "다 잘해줘도 다 서운하고 모두의 기준에 맞춰도 서운해 한다. 사람이니까"라고 솔직하게 답했다.

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이어 "다 맞춰드릴게요"라고 해도 분명히 뒷말이 나올 수밖에 없다고 현실적인 조언을 건넸다. 그는 자신의 경험을 언급하며 "'다 맞춰드릴게요'라고 해도 분명히 뒷말 나온다. 친정엄마 기준을 맞춘다고 다 했다. (그래도) 나중에 말 나온다. 이게 사람"이라며 "이렇게 맞추나 저렇게 맞추나 서운한 사람 있는 건 똑같다"라고 말했다. 모두의 마음을 헤아리고 각자의 요구를 들어주더라도 모든 사람을 만족시키기는 어렵다는 설명이다.

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그러면서 이지현은 결혼을 준비하는 과정에서 가장 중요하게 생각해야 할 것은 당사자인 두 사람의 마음이라고 강조했다. 그는 "두 분의 기준에 맞춰라. 두 분이 서운하지 않으면 안 싸운다. 두 분의 관계가 우선이라고 생각하라. 둘이 싸우지 않게 두 분의 기준으로 하라"라고 조언했다.

양가 가족의 의견을 무조건 따르거나 주변의 시선에 맞추기보다는 예비부부가 충분히 대화하고 서로 납득할 수 있는 결정을 내리는 것이 중요하다는 뜻이다. 결혼을 준비하다 보면 다양한 의견과 기대가 얽힐 수밖에 없지만, 그 과정에서 정작 두 사람의 마음이 뒷전으로 밀려서는 안 된다는 현실적인 당부이기도 하다.

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마지막으로 이지현은 결혼 준비로 지쳐 있을 사연자를 따뜻하게 격려했다. 그는 "지금 결혼을 앞두고 모든 선택이 다 버거울 거다. 세상에서 제일 어려운 일 하는 거니까"라며 "너무 당연하고 나만 그런 거 아니니 그렇게 생각하지 말고 결혼 잘하라"라고 덕담을 건넸다.

한편 이지현은 그룹 쥬얼리 출신으로, 두 번의 이혼을 겪은 뒤 현재 1남 1녀를 홀로 양육하고 있다. 지난해 미용 국가자격증을 취득했으며, 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 근무하고 있다.