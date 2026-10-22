"집안 가난 물리쳐줄 아이" 장윤정, 할머니 예언대로...父도 놀랐다

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤정이 어릴 때부터 집안의 가난을 물리쳐줄 아기라는 말을 들었다고 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '장공장장윤정'에는 '귀한 분 모시고 예쁜 추억을 낚고 왔습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 장윤정이 아버지와 함께 낚시를 즐기며 과거를 회상하는 모습이 담겼다.

이날 장윤정은 "할머니한테 뜨는 모습을 못 보여드린 게 너무 속상하다"고 털어놨다. 그는 "할머니가 그 시골에서 '도대체 언제 TV에 나오냐'고 하셨다더라. 그런데 내가 뜨는 걸 못 보고 돌아가셨다"고 말했다.

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이에 아버지는 "그때까지 사셨으면 아마 온 동네가 들썩이게 한 달은 춤을 추고 다니셨을 거다"라며 아쉬워했다. 장윤정 역시 "할머니가 내가 뜨는 걸 못 보고 돌아가셔서 그게 진짜 너무 한스럽다"고 토로했다.

아버지는 세상을 떠난 부모님의 산소를 찾을 때마다 장윤정의 성공 소식을 전한다고 밝혔다. 그는 "할머니, 할아버지 산소 가서 항상 앉아서 술 한 잔 따라드리고 말하는 게 '어머니, 우리가 그렇게 돈에 원수 갚는다고 하고 원수도 못 갚고 이 지경이 됐는데 윤정이가 천운을 받아서 이렇게 돼서 내가 이 자리에 어머니한테 와서 이렇게 늦게나마 효도를 드린다'고 한다"고 전했다.

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이를 들은 장윤정은 "집이 워낙 시골인 데다 가난했는데 우리 할머니가 날 붙들고 아기 때부터 '우리 가난을 물리쳐줄 아기'라는 말씀을 하셨다. 그래서 절에 가서 그렇게 기도를 하셨다"고 회상했다

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아버지 역시 "(어머니가) 그때부터 윤정이를 하늘에서 내렸다고 했다. 어떻게 그렇게 알았을까 싶다"며 신기해했다.

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장윤정은 "나는 할머니 말 때문에 '내가 이 집안에서 가난을 물리쳐야 되는 사람이구나'라는 걸 아기 때부터 생각했던 것 같다"고 말했다.

한편 장윤정은 지난 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 모친과 금전적 갈등을 겪으며 절연했다. 이후 장윤정의 모친 육 씨는 최근 딸의 이름을 사칭하며 3000만 원대 투자 사기 행각을 벌인 혐의로 징역 10개월을 선고 받았으며, 이에 불복해 항소했다.