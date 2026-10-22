한혜진, 술 취하면 고삐 풀고 폭식..풍자 "소식가 아니라 참는 거였구나"

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 음주 후 폭식 습관을 고백했다.

22일 한혜진의 유튜브 채널에는 '재력가 언니를 부모로 모시게 된 엄지윤'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 한혜진은 코미디언 엄지윤, 풍자와 함께 제주도 여행을 떠나 유쾌한 시간을 보냈다.

이날 한혜진과 엄지윤은 제주도의 한 횟집을 찾았다. 맛있는 음식이 등장하자 엄지윤은 연신 음식을 먹으며 식사에 집중했고, 이를 지켜보던 한혜진은 "천천히 먹어라"고 말했다.

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이에 한혜진은 자신 역시 평소 음식을 빨리 먹는 편이라고 밝혔다. 다만 술을 마실 때만큼은 식사량이 달라진다고. 한혜진은 "술 먹을 땐 원래 많이 안 먹는다. 배가 부르면 술맛이 떨어진다"고 설명했다. 술을 마시는 동안에는 배를 채우는 것보다 술을 즐기는 데 집중한다는 것이다.

이어 한혜진은 자신의 독특한 음주 습관이 아버지에게서 비롯된 것 같다고 털어놨다. 그는 "이건 유전이다. 아버지가 술 먹을 때 안주를 하나도 안 드시고, 집에서 정신이 혼미한 상태로 혼자 라면을 끓여 먹고 주무신다. 근데 다음 날 기억 못 하신다. 나도 그런다. 소름 끼친다"고 말했다.

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특히 한혜진은 술을 마시는 동안 식사를 자제하는 이유도 밝혔다. 그는 "술을 먹느라고 밥을 안 먹는 거다. 그리고 정신이 멀쩡하니까 많이 먹으면 안 된다는 생각을 하는 거다. 어릴 때부터 모델했으니까. 근데 집에 가서 정신이 나간 상태로 속이 쓰리니 순댓국을 배달 어플로 시켜서 먹고 기억하지 못한다"고 고백했다.

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술자리에서는 모델로서의 자기 관리 등을 의식해 음식 섭취를 줄이지만, 귀가한 뒤 술에 취하면 참았던 식욕이 한꺼번에 터진다는 것. 심지어 배달 음식을 주문해 먹고도 다음 날 이를 기억하지 못한다는 솔직한 이야기에 웃음을 자아냈다.

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실제로 엄지윤은 술을 마신 뒤 한혜진의 이 같은 모습을 직접 목격했다고 전했다. 다음 날 풍자에게 전날 있었던 일을 이야기하며 한혜진의 남다른 먹성을 폭로한 것.

엄지윤은 "어제 언니 많이 취했다. 호텔에 있는 3단 간식 있지 않냐. 그거를 진격의 거인처럼 먹더라. 깜짝 놀랐다"라고 말했다. 평소 식사량이 많지 않은 것으로 알려진 한혜진이 술에 취한 뒤 간식을 거침없이 먹는 모습에 놀랐다는 설명이다.

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이에 풍자 역시 한혜진의 음주 후 식습관에 얽힌 일화를 공개했다. 그는 "언니 원래 마지막에 그런다. 노르웨이에서 진미채를 국수처럼 먹더라. '언니 뭐해'라고 하니 '나 원래 술 먹고 밥 먹는데'라고 하더라. 그만 먹으라고 해도 두 봉을 먹더라"고 말했다.

그러면서 풍자는 "그래서 '아 이 언니도 참는 거구나. 입이 짧은 게 아니었다'고 깨달았다"고 덧붙였다. 한혜진이 평소에는 식사량을 조절하지만, 술을 마신 뒤에는 참았던 식욕을 드러낸다는 사실을 알게 됐다는 것.

평소 철저한 자기 관리와 날씬한 몸매로 주목받아 온 한혜진. 그러나 술자리에서는 음식을 거의 먹지 않다가 귀가 후 폭식을 하는 의외의 습관이 공개되면서 현장을 웃음바다로 만들었다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com