'에픽세븐 월드 챔피언십 2026' 녹아웃 스테이지 24일 개막…최강자 경쟁 본격화

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'에픽세븐' 글로벌 최강자를 가리는 e스포츠 대회가 우승 후보들의 생존 경쟁에 돌입한다. 지난 대회 우승자 시아오슈에나이가 그룹 스테이지에서 한 차례 패배를 딛고 살아남은 가운데, 온라인 리그를 통해 합류한 선수들까지 가세하면서 최종 우승을 향한 16명의 대결이 펼쳐진다.

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'의 글로벌 e스포츠 대회 '에픽세븐 월드 챔피언십 2026(E7WC 2026)' 녹아웃 스테이지를 24일부터 시작한다고 밝혔다.

E7WC는 실시간 이용자 대전(PVP) 콘텐츠 '월드 아레나'를 기반으로 세계 각 지역의 최강자를 가리는 대회다. 이번 녹아웃 스테이지에는 그룹 스테이지를 통과한 14명과 올해 신설된 온라인 리그 '에픽세븐 마스터스 2026' 우승자 하자마레이(Hazamarei), 준우승자 매직치(MagicQi) 등 총 16명이 출전한다.

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지난 10~18일 나흘간 진행된 그룹 스테이지에서는 이변과 역전극이 이어졌다. 특히 전 대회 우승자인 시아오슈에나이는 승자전에서 에프엔(FN)에게 패하며 위기를 맞았지만, 최종전에서 승리해 녹아웃 스테이지 진출에 성공했다. 디펜딩 챔피언이 탈락 위기를 넘기면서 대회 2연패 도전을 이어가게 됐다.

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E조의 오메가(Omega)는 불리한 경기 흐름을 뒤집는 전략으로 주목받았다. 상대 영웅을 복제할 수 있는 영웅 '살로메'를 효과적으로 활용해 역전승을 거두면서 전략적 선택에 따라 승부가 달라지는 '에픽세븐' e스포츠의 특성을 보여줬다.

녹아웃 스테이지는 24일부터 11월 14일까지 매주 주말 정오에 진행된다. 그룹 스테이지와 마찬가지로 더블 엘리미네이션 방식을 적용해 한 차례 패배하더라도 다시 도전할 기회를 제공한다. 이 과정을 통해 오는 11월 28일 서울 잠실 롯데시네마 월드타워 수퍼플렉스관에서 열리는 결승전에 진출할 최종 4명을 가린다.

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시청자 참여를 위한 이벤트도 마련된다. 스마일게이트는 치지직과 글로벌 트위치에서 대회를 시청하는 이용자에게 드롭스 보상을 제공하고, 생방송 중 쿠폰 코드도 공개할 예정이다. 게임 내에서는 경기 결과를 예측하고 보상을 받을 수 있는 승부예측 이벤트를 진행한다.

모든 경기는 '에픽세븐' 공식 유튜브 채널과 치지직, 글로벌 트위치에서 4개 국어로 생중계된다. 그룹 스테이지에서 살아남은 선수들과 온라인 리그를 통해 합류한 선수들이 맞붙는 녹아웃 스테이지는 결승 진출 경쟁과 함께 '에픽세븐' e스포츠의 전략적 재미를 확인할 무대가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com