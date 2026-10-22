"상상도 못한 조합" 25기 영수♥순자, 12월 결혼.."8월부터 교제, 급하게 식장 알아봐"(촌장)

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 25기 출연자 영수와 순자가 깜짝 결혼 소식을 전했다. 방송 이후 친구 사이로 인연을 이어오던 두 사람이 연인으로 발전한 데 이어, 오는 12월 결혼까지 약속해 관심을 모으고 있다.

22일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에는 '솔로나라뉴스. 첫인상 선택 후 2년, 이제 결혼합니다. 25기 영수-25기 순자 단독 인터뷰'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 영수와 순자는 오는 12월 5일 결혼식을 올릴 예정이라고 밝혔다.

두 사람은 '나는 솔로' 출연 당시 연인으로 이어지지는 않았지만, 방송 이후에도 친구로 지내며 인연을 이어왔다. 그러다 지난 8월 본격적으로 연애를 시작했고, 약 두 달 만인 10월 결혼을 결심했다. 짧은 연애 기간에도 서로에 대한 확신이 생긴 만큼 결혼 준비 역시 빠르게 진행하고 있다는 설명이다.

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두 사람은 결혼을 앞두고 준비한 청첩장도 공개했다. 영수는 "청첩장도 번갯불에 콩 구워 먹듯이, 부모님께 일요일 인사드리고 와서 바로 청첩장 신청하고 다음 날 퀵으로 받았다"고 말했다. 결혼을 결심한 뒤 양가 부모님께 인사를 드리고 청첩장까지 준비하는 과정이 일사천리로 진행됐다는 것.

순자는 "웨딩 촬영을 오늘 해서 청첩장에 사진은 없고, 25기 첫인상 선택 장면을 넣었다"고 밝혔다. 이에 영수는 "이 장면을 찍었던 날이 2024년 12월 5일"이라고 설명했다. 두 사람이 처음 인연을 맺었던 순간을 청첩장에 담아 결혼의 의미를 더한 셈이다.

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영수는 결혼을 결심하게 된 과정도 공개했다. 그는 "그리고 저희가 진심으로 결혼 전제로 알아가보자 한 날이 올해 8월 11일, 광복절 그때쯤이었다"며 "두 달 좀 넘게 만나면서 언성이 올라간 적이 없다"고 말했다. 연인으로 지내는 동안 큰 갈등 없이 서로를 이해해 왔다는 설명이다.

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이어 "솔직한 모습대로 했다. 그러다 결혼하자, 올해 하자고 했다. 이왕이면 의미 있는 날이었으면 해서 (첫인상 선택 후) 2년째 되는 날에 결혼하자고 했다"고 덧붙였다. 처음 만났던 날을 기념해 결혼식 날짜를 정했다는 점에서 두 사람만의 특별한 의미도 담겼다.

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결혼식장 예약 역시 빠르게 진행됐다. 영수는 "지금이 10월 21일이지 않냐. '결혼하자'고 한 게 10월 10일"이라며 "그 얘기 하고 식장 잡았다. 급하게 알아보니까 다 예약이 찼더라. 그래서 일요일에 계약금 넣고 저희 부모님 뵙고 순자님 부모님 뵀다"고 전했다. 결혼을 결심한 뒤 예식장을 알아보고 양가 부모님께 인사드리기까지 짧은 시간 안에 모든 일을 진행했다는 것이다.

순자 역시 결혼 준비 과정을 전하며 "반지도 결혼하자고 하고 바로 (맞추러) 갔다"고 말했다. 두 사람은 결혼을 약속한 뒤 예물 준비까지 서두르며 본격적인 결혼 준비에 돌입했다.

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순자는 짧은 연애 기간에도 결혼을 결심할 수 있었던 이유를 설명했다. 그는 "단순히 두 달 만났다고 하면 선택하기 어렵다. 근데 저희는 알아 온 시간이 2년 가까이 됐다"고 말했다. 연인으로 만난 기간만 놓고 보면 짧지만, 친구이자 동료로 서로를 지켜본 시간이 충분했다는 이야기다.

이어 "남자친구로 지내다 보면 서로 잘 보이기 위한 모습만 나온다"며 "근데 동료로 지켜보며 욕하고 화내는 모습도 봐왔다. 그래서 결혼 전제로 만나자는 거에 동의가 됐다. 빠르게 결혼하는 것도 충분히 알아봤다 싶었다. 좋아하는 감정에도 확신이 섰다"고 덧붙였다. 연인 관계에서는 감추기 쉬운 모습까지 서로 알고 있었기에 오히려 결혼에 대한 확신을 빠르게 가질 수 있었다는 설명이다.

영수 역시 순자에게 마음이 기울었던 순간을 떠올렸다. 그는 "작년에 독창회를 했는데 폭설이 내려서 도로가 마비됐다. 그래서 '와줘서 고맙다'고 했는데 순자가 따뜻한 말을 해줬다. 그래서 '오 친구 되게 괜찮다' 싶었다"고 말했다. 힘든 상황에서도 자신을 배려해 준 순자의 따뜻한 마음이 인상 깊게 남았다는 것.

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순자 또한 동료로 지내던 시절부터 영수의 책임감 있는 모습을 눈여겨봤다고 밝혔다. 그는 "동료로 지냈을 때 모임에서 사람을 대하는 모습을 봐왔다"며 "그 모습들이 예쁘고 믿음이 많이 갔다. 모임을 하더라도 추진력도 있었다. 책임감 있는 가장의 모습이라고 느껴졌다"고 전했다. 오랜 시간 가까이에서 지켜본 영수의 성격과 행동이 결혼을 결심하는 데 중요한 역할을 했다는 설명이다.

두 사람은 혼인신고 계획도 밝혔다. 영수는 "지난주에 부모님을 만나봤었을 때 혼인신고서를 뽑았었다"며 "다음 주 수요일에 상견례가 있는데 다음 날 혼인신고 하려고 한다"고 말했다. 결혼식을 앞두고 혼인신고까지 진행할 계획이라고 전해 두 사람의 결혼이 더욱 가까워졌음을 알렸다.

한편 영수와 순자는 2024년 SBS플러스·ENA 예능 프로그램 '나는 솔로' 25기에 함께 출연했다. 방송 이후 친구로 인연을 이어오다 연인으로 발전한 두 사람은 오는 12월 5일 결혼식을 올릴 예정이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com