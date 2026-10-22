유재석, 인맥관리 대단하네..하하 "하루 1700명에 전화하더라"(놀뭐)

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 곽범이 '국민 MC' 유재석에게 직접 연락을 받은 사연을 공개하며 뿌듯함을 드러냈다.

오는 23일 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(연출 안지선·박은진, 작가 정수예, 이하 '뭔데뭔데!') 3회에서는 두 번째 여행 설계자로 나선 곽범의 '깐돌이 코스'가 본격적으로 펼쳐진다.

이날 하하, 허경환, 주우재, 곽범은 빠지에서 물놀이를 즐긴 뒤 함께 식사를 하며 진솔한 이야기를 나눴다. 화기애애한 분위기 속 곽범은 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 녹화 이후 유재석에게 연락을 받았던 일화를 꺼내 이목을 집중시켰다.

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곽범은 "유재석 선배님에게 전화 받으면 인정받은 거냐"라고 물으며 은근한 기대감을 드러냈다. 이에 허경환은 "전화를 받았어?"라며 놀라움과 부러움을 감추지 못했다.

반면 하하는 유재석의 넓은 인맥을 언급하며 농담을 던졌다. 그는 "그 형은 하루에 1,700명 정도 전화를 하신다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 그러자 곽범은 "거기에 들어갔다는 게 어디냐"라며 유재석에게 연락을 받았다는 사실 자체에 뿌듯함을 드러냈다.

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이어 곽범은 유재석과 연락을 주고받게 된 과정을 구체적으로 설명했다. 그는 "처음에는 녹화 끝나고 '수고하셨습니다'라고 하고 그냥 갔는데, 두 번째에는 '범아 번호가 없다'라고 하셨다. 세 번째에는 '범아 그때 번호 받았어야 했는데 못 받았네'라고 하고 그냥 갔다"면서 당시 상황을 떠올렸다.

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유재석이 먼저 연락처를 묻는 말을 건넸지만, 당시에는 실제로 번호를 교환하지 못했다는 것. 이후 곽범은 주우재를 통해 유재석과 연락이 닿게 됐다고 밝혔다. 그는 "근데 우재한테 제 번호 받아서 문자를 먼저 해주셨다. 그 다음에는 전화가 왔다"고 자랑했다. 유재석이 먼저 문자를 보낸 데 이어 직접 전화까지 걸어왔다는 이야기에 멤버들의 관심이 쏠렸다.

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하지만 곽범의 뿌듯함도 잠시, 하하는 곧바로 유재석을 향한 장난 섞인 '모함'을 시작해 웃음을 안겼다. 그는 곽범에게 "그 다음 너한테 돈 빌려달라고 할 것"이라고 농담을 던졌고, 허경환 역시 "그 다음부터 전화 안 받으실 거다"라고 맞장구를 쳤다.

유재석에게 연락을 받았다는 곽범의 자랑을 시작으로 멤버들의 유쾌한 입담이 이어지며 현장 분위기를 한층 달궜다는 후문이다. 과연 곽범이 준비한 '깐돌이 코스'에서는 또 어떤 에피소드와 솔직한 이야기가 펼쳐질지 기대를 모은다.

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한편 익스트림의 끝판왕 '깐돌이 코스'와 네 남자의 진솔한 비하인드 토크는 10월 23일 금요일 밤 9시 20분 방송되는 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고' 3회에서 확인할 수 있다.