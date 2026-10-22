이지혜, 성심당 11개 싹쓸이 논란…알고보니 제작진 몫까지 "억울합니다"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 이지혜가 대전 성심당 빵 싹쓸이 논란에 직접 해명했다. 촬영 스태프들과 함께 먹을 빵을 구매한 것이라고 설명한 데 이어, 실제 영상에서도 제작진 몫까지 빵을 사는 모습이 공개돼 눈길을 끌었다.

22일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 "논란에 중심! 이지혜 대전 성심당 싹쓸이 사건 전격 해명(억울합니다)"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이지혜는 대전 빵 버스 투어에 나선 가운데 먼저 설명란을 통해 "성심당에서 싹쓸이했다는 기사에 대해 본격적으로 해명하는 영상이 될 것 같다"라고 밝혀 관심을 모았다.

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최근 이지혜는 SNS에 "우리 모두의 것"이라는 글과 함께 성심당 방문 인증샷을 게재했다가 일각에서 11개나 되는 빵 포장백을 두고 뒷사람을 배려하지 않는 대량 구매라고 지적했다.

논란이 일자 이지혜는 직접 "싹쓸이라뇨. 논란을 만드는 이유가 무엇인지 궁금하다. 촬영 차 대전 방문하여 오는 길에 스태프 다 같이 하나씩 가져갈 수 있도록 나는 결제만 도와드렸다"라며 해명한 바 있다.

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이어 해당 영상에서는 이지혜가 실제로 제작진 몫까지 빵을 구매하는 모습이 공개됐다.

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이날 이지혜는 빵투어 마지막 코스로 성심담 케이크부띠끄를 찾은 가운데 긴 줄 끝에 매장 입장에 성공했다. 그는 "덜 사면 후회한다고 한다"라면서 꼭 사야 할 롤케이크와 케이크 시루를 구매했다.

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잠시 후 구매한 멜론 시루 2개, 샤인머스캣 1개, 무화과 시루 4개를 받아 든 이지혜의 모습에 제작진은 "권력 좀 있다"라고 말해 웃음을 안겼다.

이어 제작진은 "나는 통메론 케이크 하나 샀는데 나올 때 보니까 너무 많더라. '다 누가 샀나' 했는데 우리가 사람이 많다"라고 말했다. 제작진은 이지혜 부부와 제작진 몫까지 7개 구매했다고 설명했다.

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이지혜는 "우리가 지금 인원이 많다. 남편과 내가 세 개 사고 제작진 하나씩 사도 7개다"라고 설명했다. 이후 성심당 본점을 찾은 이지혜는 제작진 몫까지 김치 주먹밥을 구매한 뒤 매장을 빠르게 나섰다.

anjee85@sportschosun.com