'김준호♥' 김지민, 임신 5개월 맞아? 홀쭉한 배에 정이랑 깜짝 "배가 나보다 안나와"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지민이 임신 5개월 차 근황을 공개하며 첫 태교여행에 나섰다. 바다를 바라보며 뱃속 아이의 무사 출산을 기원하는가 하면, 처음 느낀 태동에 벅찬 감동을 드러내 예비 엄마의 행복을 전했다.

22일 유튜브 채널 '채널S'에는 "여자들의 우정은 죽을 때까지 : 배 위에서 즐기는 풀코스 낭만 I 심사숙소 Ep.1"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 김지민과 정이랑, 황보라가 부산에서 일본으로 크루즈 여행을 떠나는 모습이 담겼다. 세 사람은 크루즈에서 다양한 시설을 즐기며 일상에서 벗어난 여유로운 시간을 보냈다.

이날 김지민은 여행을 앞두고 "오늘 딱 20주차 3일차인데, 임산부도 이렇게 편하게 크루즈 여행 할 수 있을지 보여주겠다"라고 당찬 포부를 밝혔다. 임신 20주 차에 접어든 그는 직접 크루즈 여행에 나서 예비 엄마의 특별한 일상을 공개했다.

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세 사람이 묵은 숙소는 1인 기준 편도 70만 원에 달하는 로열 스위트룸이었다. 고급스러운 객실에 감탄한 황보라는 "70만원 뽕 뽑아야겠다"라고 의욕을 드러냈고, 정이랑 역시 "우리가 이런 호사를 누려도 되냐"라고 말하며 기대감을 감추지 못했다. 세 사람은 특별한 여행에 대한 설렘을 드러내며 본격적인 크루즈 여행을 시작했다.

이후 크루즈에 탑승한 세 사람은 배 안에 마련된 다양한 부대시설을 즐기며 여유를 만끽했다. 특히 김지민은 탁 트인 바다를 바라보며 뱃속 아이를 향한 애틋한 마음을 드러냈다. 그는 "두릅이가 무사 출산하길 바란다"라고 소원을 빌었다. 아이의 태명인 '두릅이'를 언급하며 건강하게 태어나기를 바라는 예비 엄마의 진심을 전했다.

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이를 지켜보던 정이랑은 "김지민 첫 태교여행이다. 의미가 있다"라고 말하며 특별한 순간에 의미를 더했다. 김지민 역시 최근 경험한 변화를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "나 어제 처음 태동 느꼈다. 물고기 지나가 듯 또로록 또로록하더라"라고 설명했다. 뱃속 아이의 움직임을 처음으로 느낀 순간을 생생하게 표현하며 벅찬 마음을 드러낸 것.

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김지민의 이야기에 정이랑은 놀라움을 감추지 못했다. 그는 "태동 보통 4개월 지난 다음에 느끼지 않았냐"라고 물었고, 김지민은 "나 5개월됐다"고 답했다. 이에 정이랑은 "너가 5개월 됐다고? 배가 왜 이렇게 안 나왔냐. 나보다 안 나왔다"고 깜짝 놀랐다. 임신 5개월 차라는 김지민의 말과 달리 비교적 눈에 띄지 않는 배에 놀라움을 표한 것이다.

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김지민은 이후에도 태동을 향한 애정을 드러냈다. 그는 "너무 좋다. 꼬물이 같다"라고 말하며 뱃속 아이의 움직임에 대한 기쁨을 표현했다. 처음 경험한 태동이 마치 작은 생명체가 움직이는 듯한 느낌이었다며 아이와의 교감을 소중하게 여기는 모습으로 훈훈함을 안겼다.

한편 김지민은 코미디언 김준호와 공개 열애 끝에 결혼했으며, 현재 임신 중이다. 내년 2월 출산 예정이다,