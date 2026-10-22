도경완, 주식 마이너스 40%·통장 잔액 25만원…'120억家' 관리비에 한숨

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 도경완이 주식 투자 손실과 빠듯한 통장 잔액을 공개하며 현실적인 경제 상황을 털어놨다.

22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장윤정, 도경완 부부의 안주 전용 냉장고가 공개됐다.

이날 도경완은 먼저 주식을 확인, "왜 떨어지냐. 레버리지 들어갔는데"라면서 개장과 동시에 마주한 하락장에 한숨을 내쉬었다. '레버리지'란 수익이 발생하면 2배로 증가하지만, 손실도 2배 이상이 될 수 있는 투자 방식을 말한다.

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이어 도경완은 다른 투자 종목을 확인하던 중 육두문자를 내뱉으며 찐 반응을 보여 웃음을 안겼다.

도경완은 "마이너스 40%"라면서 고개를 숙였다. 그는 "49만 원에 들어갔는데 29만 원이 됐다"라면서 보유 종목이 줄줄이 하락한 데 대한 씁쓸함을 감추지 못했다.

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이어 도경완은 "그 와중에 은행에서 곗돈 만 원 빠져나가서 잔액 254,795원"이라고 솔직하게 공개했다. 그는 "우리 집에 많은 돈이 들어간다. 절대적으로 큰돈은 절대적으로 많이 버는 사람이 내고 있다"면서 "내가 '아무것도 안 낼 순 없다. 관리비는 내가 내겠다'라고 했다"라고 말했다. 그러나 지난달 관리비를 확인한 도경완은 예상보다 큰 부담에 한숨을 내쉬어 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com