송중기, 두 아이 아빠되더니 너스레 "거장 역할? 나 말곤 많이 없어"(거장항준)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송중기부터 설현, 심은경까지 스타들이 장항준 감독을 향해 러브콜을 보냈다. 천만 감독을 넘어 '거장' 반열에 오른 장항준을 향한 배우들의 뜨거운 관심과 유쾌한 캐스팅 어필이 웃음을 안겼다.

22일 방송된 SBS '거장항준'에서는 장항준 감독과 인연이 있는 스타들의 인터뷰 영상이 공개됐다. 배우들은 장항준을 향한 존경심을 드러내는가 하면, 작품에 출연하고 싶다는 솔직한 마음을 전하며 각양각색의 매력을 뽐냈다.

먼저 송중기는 장항준 감독의 달라진 위상을 언급하며 친근한 농담을 건넸다. 그는 "1,600만 감독이 되셔서 뭔가 달라진 것 느낌이다. 잘 보여야 할 것 같은 느낌이다"라며 "거장 역을 캐스팅해야 하지 않나.저 말고 많이 없을 것 같은데, 사람들 없을 때 진지하게 형님과 얘기해보겠다"라고 말했다. 장항준 감독의 차기작에 출연하고 싶은 마음을 은근히 드러내며 적극적으로 어필한 것.

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심은경 역시 장항준 감독을 향한 각별한 존경심을 표현했다. 그는 "'은경아 넌 슈퍼스타니까 고개를 들고 다녀'라고 하셨다. 정말 가슴 깊이 존경하는 감독님이다. 언젠가 꼭 불러주실 거라고 마음속 깊이 계속 생각하고 있다"라고 밝혔다. 과거 장항준 감독에게 들었던 따뜻한 말을 회상하며 언젠가 함께 작품을 할 수 있기를 바라는 마음을 전했다.

설현도 장항준 감독과의 작업에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 "존경스럽다. 배우로서 꼭 한번 같이 해보고 싶다. 감독님의 디렉팅을 받아보고 싶다. 작은 역할이라도 불러만 주신다면 달려가겠다"라고 말했다. 배역의 크기와 상관없이 장항준 감독의 작품에 참여하고 싶다는 진심 어린 러브콜로 눈길을 끌었다.

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김의성은 특유의 유머를 더해 출연 의지를 드러냈다. 그는 "저는 돈 내고 출연해야 한다. 배우들의 커피차 동원을 굉장히 중요하게 생각하시더라. 커피차 20대 정도는 내야 출연 가능하지 않을까"라고 말해 웃음을 자아냈다. 장항준 감독의 작품에 출연하기 위해서는 커피차부터 준비해야 한다는 농담으로 남다른 친분을 과시했다.

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장항준 감독의 절친으로 알려진 배우 장현성은 의미심장한 발언으로 분위기를 뒤집었다. 그는 "알고 있을 거다. 내가 당신의 역사를 몇 가지 쥐고 있다는 걸. 잊지 마라"고 말해 폭소를 유발했다. 오랜 시간 알고 지낸 사이만이 할 수 있는 농담으로 장항준 감독과의 끈끈한 관계를 드러냈다.

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개그우먼 장도연은 장항준 감독의 달라진 생활 습관을 폭로했다. 그는 "아무래도 입지가 달라졌으니까 소주 드실 법한데 위스키를 드시더라"고 말해 웃음을 안겼다. 작품의 흥행 이후 한층 달라진 장항준 감독의 분위기를 재치 있게 짚어낸 것.

장도연은 장항준 감독이 직접 오디션을 제안한다면 어떻게 하겠느냐는 제작진의 질문에도 적극적으로 답했다. 그는 "너무 영광스러울 것 같다. 제발 한 번만 저 좀 써달라"라고 말하며 두 손을 비비는 동작까지 선보여 현장을 웃음바다로 만들었다. 특유의 재치와 능청스러운 표현으로 출연 욕심을 드러내면서도 장항준 감독을 향한 애정을 숨기지 않았다.

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이처럼 송중기부터 심은경, 설현, 김의성, 장현성, 장도연까지 다양한 스타들이 장항준 감독을 향해 출연 의사를 밝히며 눈길을 끌었다. 존경과 친분, 유머가 어우러진 스타들의 러브콜이 이어지면서 장항준 감독의 차기작에 대한 기대감도 높아지고 있다.

한편 송중기는 2023년 영국 출신 배우 케이티 루이스 사운더스와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com