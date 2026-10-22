도경완, 살벌한 120억 家 관리비 현실 "아이들 변기 물 못 내리게 해" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 도경완이 관리비 절약을 위해 "아이들 변기 물도 못 내리게 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.

22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장윤정, 도경완 부부의 안주 전용 냉장고가 공개됐다.

이날 도경완은 "왜 떨어지냐. 마이너스 40%"라면서 개장과 동시에 마주한 하락장에 한숨을 내쉬었다. 이어 자신의 통장 잔액이 254,795원이라고 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다.

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도경완은 "우리 집에 많은 돈이 들어간다. 절대적으로 큰돈은 절대적으로 많이 버는 사람이 내고 있다"면서 "내가 '아무것도 안 낼 순 없다. 관리비는 내가 내겠다'고 말했다"라면서 관리비를 낼 생각에 그저 한숨을 내쉬었다. 장윤정은 지난 2024년 4월 서울 용산구에 위치한 펜트하우스를 120억 원에 전액 현금으로 매입했다.

도경완은 지난달 관리비를 확인, "수도를 58,000원을 더 썼다. 전기는 1,700kW 더 썼다"라면서 "열 받는 게 왜 각자 방에서 시원해지려고 하냐. 그리고 왜 각자 씻냐"라고 투덜대 웃음을 자아냈다. 이어 "에어컨 비시즌과 에어컨 시즌 전기세 차이가 XX만 원이었다"라고 말하자 제작진은 화들짝 놀랐다. 도경완에 따르면 해당 금액으로 XX닉스 1주, XX전자 3주를 더 살 수 있다고.

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도경완은 "나는 이사 오는 걸 반대했다"라고 하자, 제작진은 "장윤정의 남자인데 왕관의 무게를 견디셔야 한다"라고 했다. 이에 붐은 "왕관의 무게가 150만 원이다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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도경완은 "일도 없는데 관리비라도 벌어보려고 주식에 들어갔다가"라며 속상한 마음을 드러냈다. 이에 제작진은 "그래서 우리도 에어컨 안 틀어주시는 거냐"라고 했고, 도경완은 "우리 아이들 변기 물도 못 내리게 한다"라고 말해 비난이 쏟아졌다.

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잠시 외출했다 돌아온 도경완은 에어컨이 풀가동 중인 장윤정의 모습을 발견하자 곧바로 에어컨을 끄고 리모컨 건전지까지 빼는 행동을 보여 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com