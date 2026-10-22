로이킴, 지예은♥바타 축가 요청 거절했다 "안해주면 뒤에서 욕하는 사람 있어, 다 안하기로"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 로이킴이 배우 지예은과 댄서 바타의 결혼식 축가를 두고 난감한 상황에 놓였다. 과거 지예은에게 축가를 해주겠다고 약속한 사실이 밝혀진 가운데, 로이킴이 축가를 쉽게 부르지 못하는 이유를 털어놔 눈길을 끌었다.

22일 유튜브 채널 '짐종국'에는 "예은이 축가 해줄거야...? (Feat. 로이킴, 호주타잔)"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 로이킴과 호주타잔이 게스트로 출연해 김종국과 함께 운동하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 김종국은 로이킴에게 "축가 엄청 많이 들어오지 않냐"라고 물었다. 이에 로이킴은 "맞다. 그래서 못하고 있다"라고 답하며 축가 요청이 많아 오히려 쉽게 응하지 못하는 상황이라고 밝혔다.

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그는 축가를 둘러싼 인간관계의 어려움도 토로했다. 로이킴은 "누군가 해줬는데 '(나도) 너랑 비슷하게 친하지 않냐?', '그러니까 나도 해줘야 되는 거 아니야?' 이런다"며 "축가를 제가 못해줬다는 이유로 저를 뒤에 가서 욕하더라"라고 속상한 마음을 드러냈다. 한 사람의 축가를 수락하면 다른 지인들의 부탁까지 거절하기 어려워지고, 거절할 경우에는 서운함을 사게 된다는 것.

이에 김종국도 적극적으로 공감했다. 그는 "한 달에 축가 다섯 번도 한다. 친한 사람은 축가도 해주고 축의도 한다. 그게 좀 힘들 수 있다"라고 말했다. 친한 지인의 결혼을 축하하는 마음과 별개로 축가를 여러 차례 맡다 보면 부담이 커질 수 있다는 설명이다.

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그러나 김종국은 과거 로이킴이 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 출연했을 당시의 일을 떠올리며 뜻밖의 질문을 던졌다. 그는 "너 예은이가 축가 해달라고 했더니 네가 해준다고 하지 않았냐"라고 짚었다. 축가 요청을 쉽게 받아들이지 못한다는 로이킴이 정작 지예은에게는 약속한 적이 있다는 사실을 언급한 것.

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이에 로이킴은 "그랬냐"라며 당황한 모습을 보였다. 이어 "시간 맞고 너무 축하하니까 해드리고 싶은데.."라고 말하며 선뜻 확답하지 못했다. 축하하는 마음은 있지만, 축가를 둘러싼 부담 때문에 고민하는 듯한 모습이었다.

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결국 김종국은 직접 지예은에게 전화를 걸어 사실 확인에 나섰다. 전화를 받은 지예은 역시 과거 로이킴에게 축가를 부탁했던 일을 기억하고 있었다. 그는 "해준다고 했다. 맞는 것 같다"라고 회상했다.

김종국은 "그때 네가 나한테 '결혼까지 생각하고 있을 때 로이한테 그 얘기한 것'이라고 했다"라고 당시 상황을 설명했다. 이에 지예은은 "완전히 맞다"며 "저희 국밥 먹을 때 말했다"고 덧붙였다. 두 사람이 함께 식사하던 자리에서 결혼을 염두에 두고 축가 이야기를 나눴다는 것이다.

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하지만 로이킴이 난감해하는 기색을 보이자 지예은은 서운한 마음을 내비쳤다. 그는 "그렇게 하기 싫으시면.."이라고 말했고, 이에 로이킴은 "하기 싫은 거는 아니다"라고 해명했다. 축가를 부르기 싫어서가 아니라 여러 사정으로 인해 쉽게 결정하지 못하는 것이라는 입장을 밝힌 셈이다.

김종국도 로이킴을 거들며 상황을 정리했다. 그는 "하기 싫은 건 아니고 로이가 원래 축가를 안 하는 걸로 원칙을 정해놓고 회사에서 그렇게 하고 있다"라고 설명했다.

그러나 지예은은 약속을 기억하며 다시 한번 서운함을 드러냈다. 그는 "그럼 그때 왜 해주신다고 했냐"라며 "한입으로 두말하시냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 과거 축가를 해주겠다고 했던 로이킴과 이를 또렷하게 기억하는 지예은 사이에 유쾌한 신경전이 이어진 것.

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분위기가 더욱 난감해지자 김종국은 서둘러 화제를 돌렸다. 그는 지예은에게 "결혼 준비 잘하고 있냐"라고 물었고, 지예은은 "지금 이제 마사지 갔다가"라고 답했다. 이에 김종국은 "예쁜 신부가 되어야 하니 관리 잘해라"라고 덕담을 건네며 통화를 마무리했다.

한편 지예은은 댄서 바타와 12월 12일 결혼한다.