'실종설' 돌던 유튜버 길바닥, 긴급 라방 생존신고 "납치·감금 아냐, 잘 살아있다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 길바닥이 자신을 둘러싼 실종설에 직접 입을 열고 근황을 전했다.

22일 길바닥은 자신의 유튜브 채널에서 '많이 늦었습니다 생존 신고합니다'라는 제목으로 라이브 방송을 진행했다.

이날 방송에서 길바닥은 "잘 살아있다"며 오랜만에 모습을 드러냈다. 이어 최근 자신의 유튜브 채널을 둘러싸고 각종 의혹이 불거진 배경에 대해 설명했다. 길바닥은 "커뮤니티에 글을 올린 게 유튜브 영상을 올리고 안 올리다가 댓글에 루머 같은 게 생겨서 그래서 커뮤니티 글을 남긴 거다. 근데 그게 더 커졌더라"고 말했다.

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앞서 길바닥은 유튜브 활동을 중단한 뒤 별다른 소식을 전하지 않아 실종설에 휩싸였다. 지난 21일에는 SBS '궁금한 이야기 Y' 측이 공식 채널을 통해 "유튜버 길바닥 님 본인이나 지인분들의 연락을 기다립니다"라는 제보 요청 글을 게재하기도 했다. 방송 제작진까지 공개적으로 연락을 기다린다는 소식이 전해지면서 길바닥의 신변을 둘러싼 관심이 다시금 커졌다.

결국 길바닥은 직접 얼굴을 드러내고 실종설 해명에 나섰다. 그는 "인질로 잡혀 있는 거 아니다. 저 혼자 잘 있다"며 "납치당했냐는 걸 봤지만 말이 안 된다"라고 말했다. 온라인상에서 제기된 납치 의혹에 황당함을 드러내며 자신은 안전한 상태라고 강조했다.

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라이브 방송을 지켜보던 네티즌들의 질문에도 직접 답했다. 길바닥은 "AI 아니다. 협박, 감금 아니다. 아무도 저를 가두고 있지 않다"며 "댓글 삭제한 게 없다. 한국 아니고 지금 호주에 있다"고 밝혔다. 자신의 목소리와 영상이 인공지능으로 만들어진 것이 아니냐는 의혹은 물론, 누군가에게 통제받고 있다는 추측에도 선을 그었다.

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그는 자신의 안전을 걱정하는 이들을 향해 거듭 안심을 당부했다. 길바닥은 "안전하다. 위험한 상황 아니다. 안전하다"며 "실시간이 맞다. AI 아니다. 오늘 날짜 10월 22일 목요일"이라고 덧붙였다. 오랜 침묵으로 불거진 의혹을 직접 해소하기 위해 실시간 방송에 나선 것으로 보인다.

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그동안 유튜브 활동을 중단했던 이유도 공개했다. 길바닥은 "제가 호주에 온 지 1년이 좀 넘었는데 여기 와서 생활하는 게 정신없었다. 거의 일만 했다"고 밝혔다. 호주에서 생활을 이어가느라 유튜브 콘텐츠 제작에 신경 쓸 여유가 부족했다는 설명이다.

영상 편집이 늦어진 데에는 장비 문제도 있었다. 그는 "제가 커뮤니티에 글을 썼던 거 같은데 여행하다가 노트북이 침수돼서 그때 이후로 문제가 생겼다. 최근에 안 켜지고, 잘 작동이 안 돼서 편집 못한 것도 있고 상태가 안 좋다"고 말했다.

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길바닥은 앞서 올렸던 커뮤니티 글의 문장이 매끄럽지 않았던 이유도 설명했다. 그는 "급하게 쓰느라 점을 안 찍고 썼던 거 같다. 급하게 빨리 남겨야겠다 싶어서 남긴 거라 두서가 없었다"라고 말했다. 짧은 글을 급하게 작성한 탓에 오해를 불러일으킨 것 같다는 취지다.

한편 길바닥은 저렴한 비용으로 세계 곳곳을 여행하는 배낭여행 콘텐츠를 선보여 온 여성 유튜버다. 현재 유튜브 채널에는 총 52개의 영상이 공개돼 있다. 그러나 약 1년 전 인도 여행 영상을 마지막으로 새로운 장편 영상이 올라오지 않으면서 구독자들의 걱정이 시작됐다.

마지막 영상에는 "무슨 일 생긴 건 아니냐", "무사히 돌아왔으면 좋겠다"는 취지의 댓글이 이어졌다. 일부 시청자들은 인도 여행 도중 신변에 이상이 생긴 것은 아닌지 우려했고, 길바닥이 장기간 모습을 드러내지 않으면서 실종설까지 제기됐다.

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이후 약 3개월 전 길바닥의 유튜브 커뮤니티에는 근황을 알리는 글이 올라왔다. 게시글에는 "저 여행 잘 마치고 살아있다"라며 "좋은 영상 만들려다 번아웃 와서 이제 해야지 조만간 해야지 하던 게 이렇게 돼버렸다"라는 내용이 담겼다. 장기간 영상을 올리지 못한 이유로 번아웃을 언급한 것이다.

이어 "13개월간의 여행 무사히 마쳤고 인도에선 아무 일도 일어나지 않았다"라며 그동안 소식을 전하지 못한 데 대해 사과했다.

하지만 해당 게시글이 올라온 뒤에도 일부 구독자들의 의문은 가라앉지 않았다. 기존 영상이나 게시글에서 사용하던 말투와 문장부호가 달라졌다는 이유에서다. 실제로 한 구독자는 "이전 글에는 마침표나 느낌표가 웬만하면 꼭 들어갔는데 이 글은 그런 게 하나도 없으니 뭔가 위화감이 들긴 한다. 사진이라도 올려주셔야 다들 걱정을 안 할 듯"이라는 댓글을 남기기도 했다.

온라인 커뮤니티에서도 의문이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 유튜브 채널의 국가 설정이나 최근 쇼츠 영상의 문체 등을 언급하며 의심스럽다는 반응을 보였다. 한 누리꾼은 "라이브 한 번이면 해결되는데"라며 길바닥이 직접 모습을 드러내 안부를 확인해 주기를 바랐다.

이처럼 장기간 이어진 활동 공백과 커뮤니티 게시글을 둘러싼 의문으로 실종설까지 불거졌던 길바닥은 이번 라이브 방송을 통해 직접 근황을 알렸다. 현재 호주에서 생활하고 있으며 납치나 감금 등 위험한 상황에 놓인 것은 아니라는 입장을 분명히 한 만큼, 그동안 그를 걱정했던 구독자들의 관심도 이어질 전망이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com