"진화=놈팡이, 사람 안 바뀐다" 함소원 母 분노...고생한 딸 재결합 '결사반대'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 함소원이 교통사고 후 자신을 간호해 준 전남편 진화와 재혼을 고민하는 가운데, 어머니는 강한 반대에 부딪혔다.

22일 방송된 MBN '특종세상'에는 18세 연하 전남편 진화와 재결합을 고민하는 함소원의 모습이 그려졌다.

이날 함소원은 집 리모델링 공사를 앞두고 딸과 임시로 지낼 원룸으로 이사했다. 이사를 돕기 위해 전남편 진화도 집을 찾았다.

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지난 4월 교통사고를 당한 뒤 두 차례 수술을 받고 재활 중인 함소원을 위해 진화는 최근 자주 왕래하고 있다고. 그는 "함소원이 아픈데 아이를 봐줄 사람이 없어서 자주 온다"고 말했다.

함소원은 교통사고 이후 진화를 바라보는 시선이 달라졌다고 밝혔다. 그는 "중환자실에서 일반 병동으로 옮길 때 보호자가 필요했다. 당시 소변 줄과 대변 줄을 달고 기저귀까지 차고 있었다"며 "나를 안아서 옮겨줘야 했는데 이런 모습을 보여줄 수 있는 사람이 누가 있을까 생각하니 진화 씨밖에 없었다"고 말했다. 이어 "마냥 어리게만 생각했는데 나를 간호해 주면서 진화 씨의 새로운 면을 발견하게 됐다"고 털어놨다.

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진화는 이날 이사한 집에서 자고 가고 싶어 했지만, 함소원은 "엄마가 오늘 오신다. 엄마는 지금 상황을 모른다"며 그를 설득했다.

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이후 집을 찾은 함소원의 어머니는 진화가 이사를 도왔다는 사실을 알고 화를 냈다. 그는 "사람은 바뀌지 않는다"며 전 사위를 향한 불신을 드러냈다.

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함소원의 어머니는 "딸이 돈을 벌려고 열심히 사는데 사위도 함께 돈을 벌면 큰 도움이 될 것 같다"며 "그렇게 잘살았으면 좋았을 텐데 사위가 놈팡이다. 며칠 일하다가 어디론가 훌쩍 가버린다. 일을 진득하게 하지 않는다"고 못마땅해했다.

특히 진화의 모습에서 자신의 남편을 떠올리기 때문에 딸이 같은 고생을 반복할까 봐 더욱 걱정된다고 밝혔다.

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함소원은 "엄마가 왜 진화 씨의 그런 점을 싫어하는지 안다. 아빠가 그랬기 때문"이라며 "엄마가 자신의 경험을 투영해 진화 씨의 어떤 점을 못마땅해하는지 이해한다"고 털어놨다.

한편 함소원과 진화는 18세의 나이 차를 극복하고 2018년 결혼해 슬하에 딸을 뒀다. 두 사람은 2022년 12월 법적으로 이혼했으며, 함소원은 2024년 이혼 사실을 공식적으로 밝혔다.