김성령 "미코 진? 20일 준비하고 붙어, 몇달 준비한 애들 다 떨어졌다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김성령이 미스코리아 진에 당선됐던 비하인드를 공개했다.

22일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 "언니들 과거 얘기 그립감이 좋다! 너도? 아 나도! (feat. 김성령&최정원)"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 연극 '유리동물원'에서 아만다 역을 맡은 배우 김성령과 최정원이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 김성령은 1988년 제32회 미스코리아 대회에서 진으로 선발됐던 당시를 회상했다. 그는 대회를 준비한 기간이 생각보다 짧았다며 뜻밖의 비화를 공개했다.

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김성령은 "운명이라는 표현이 좀 그렇기는 하지만 내가 미스코리아를 딱 한 달 남겨놓고 지원해서 (선발된 것)"이라고 밝혔다. 미스코리아 대회를 위해 오랜 시간 준비했던 다른 참가자들과 달리, 비교적 짧은 기간 준비한 끝에 당선됐다는 것.

이어 당시 상황에 대해 "세리 미용실에 한 6개월 전부터 준비하던 애들이 있었는데, 나는 미스 서울 대회 본선까지 20일까지 남았었다. 그때 이제 준비 시작해가지고 됐다"며 "몇 달 준비했던 애들 다 떨어지고 나 하나 된 것"이라고 설명했다.

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김성령은 "사람 일이 어떻게 될지 모르는 것"이라고 덧붙이며 인생의 뜻밖의 순간을 돌아봤다.

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이후 김성령은 평소 화제를 모으는 자기 관리 비결에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 특히 함께 출연한 최정원을 언급하며 겸손한 모습을 보였다.

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그는 "사람들이 내 관리 비법 물어보는데, 나는 쨉도 안 되고 정원이가 진짜 말도 안 된다. 나는 그냥 누가 물어보면 '전 그냥 타고난 거예요'라고 한다"고 너스레를 떨었다. 최정원의 남다른 자기 관리에 감탄하면서도 자신의 비결을 묻는 질문에는 타고난 것이라고 답한다며 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 김성령은 1988년 미스코리아 대회에서 진으로 선발된 뒤 연예계에 데뷔했다.