강남, 母 위해 2년 계약한 작업실 선물 '효도 플렉스'..."엄마, 나한테 기대도 돼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 강남이 어머니만을 위한 작업실을 마련하며 남다른 효심을 드러냈다.

22일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에서는 "오늘만큼은 효자 강나미, 어머니를 위해 건물 계약했습니다"라는 제목이 영상이 게재됐다.

이날 강남은 "엄마한테 너무 장난을 쳐서 엄마가 스트레스를 많이 받고 있다. 길 가다가 내 목소리가 들린다고 한다"면서 환청까지 들리기 시작한 엄마를 위해 특별한 효도 프로젝트를 준비한 이유를 밝혔다.

Advertisement

강남은 "엄마랑 둘이 있을 때가 많았다"라면서 "하와이에 있을 때도 엄마랑 1년 동안 원룸에서 같이 있었다"라고 떠올렸다. 이어 "엄마가 좁아도 구석에 내 게임방을 만들어줬다. 엄마가 노력을 많이 해줬다"라면서 "그런 생각을 하니까 고맙고 해서 그림이 취미인 엄마를 위해서 작업실을 마련했다"라고 설명했다.

잠시 후 어머니가 도착, 강남은 "여기가 엄마 작업실이다"라고 소개했다. 하지만 어머니는 선뜻 믿지 못한 채 웃음을 보였다. 이에 강남은 "2년 계약했다"라고 하자, 어머니는 "작업실을 꿈"이라면서 그제야 환하게 웃었다. 이어 강남을 향해 "아들이 태어나서 가장 잘한 일"이라며 고마운 마음을 드러냈다.

Advertisement

잠시 후 어머니의 손길이 담긴 알록달록 소중한 작품들로 공간이 가득 채워져 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 강남은 AI의 도움을 받아 어머니를 향한 진심을 담은 손편지까지 준비해 감동을 더했다. 강남은 "'괜찮아'라며 웃던 얼굴 뒤에서 엄마가 혼자 삼킨 말들이 자꾸 떠오른다. 일본말 한마디 제대로 안 통하는 곳에서 아이 손 잡고 길을 헤매던 엄마 모습 상상하니까 가슴이 먹먹하다"라면서 "그때 엄마는 얼마나 무서우면서도 또 얼마나 단단해지려고 애썼을까"라며 엄마의 모습을 떠올렸다.

Advertisement

그러면서 강남은 "'엄마 나한테 기대도 돼'라는 말을 왜 이렇게 늦게 하게 됐는지 미안해서 눈물이 난다"라며 "엄마 혼자 울게 해서 정말 미안하다"라며 진심 어린 사과와 애정을 드러냈다. 이에 어머니는 감동의 눈물을 흘려 뭉클함을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com