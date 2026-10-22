김대희, 알짜 한강뷰 아파트로 이사.."인근보다 30억 저렴, 리모델링에 투자"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장동민이 김대희가 인근 브랜드 아파트보다 20억~30억 원 저렴한 한강 앞 '나 홀로 아파트'로 이사했다고 밝혔다.

22일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 장동민, 고영배, 김희재가 서울 도심 속 '똘똘한 한 동 아파트' 임장에 나선 모습이 그려졌다.

이날 장동민은 "동네 대장 아파트는 대단지고 브랜드다. 비쌀 수밖에 없다. 그 와중에 알짜배기 숨은 원석과도 같은 한 동 아파트가 있다"고 설명했다.

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이어 "거래량조차도 적다. 사람들이 잘 몰라서 사고팔고가 없는 거다"라며 "주변 시세보다 훨씬 더 합리적인 가격이고 저렴하게 구할 수 있는데 인프라는 다 누릴 수 있다. 비슷한 평수인데도 많게는 10억 원까지 차이 나는 곳도 있다"고 말했다.

이에 고영배는 "부동산에는 '가격 차이가 다 이유가 있다'는 말이 있다. 10억 차이면 이유가 있지 않겠냐"며 의문을 제기했다.

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그러자 장동민은 김대희의 사례를 언급했다. 그는 "김대희 형이 나 홀로 아파트로 이사했다"며 "한강 앞에 있는 한 동짜리 아파트인데 바로 뒤에 있는 브랜드 아파트보다 20억~30억 원이 싸다"고 밝혔다.

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이어 "아낀 돈을 리모델링에 투자해서 집의 퀄리티가 훨씬 좋아졌다"며 "집에 들어가면 깜짝 놀랄 정도"라고 김대희의 집을 극찬했다.