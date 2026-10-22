‘無자녀’ 한고은, ♥신영수에 전재산 상속 선언 "유언장에 내 재산 다 가지라고 적어"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한고은이 가상 유언장을 작성하며 자신의 모든 재산을 남편 신영수에게 남기겠다는 뜻을 밝혔다.

22일 한고은의 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '한고은이 남편과 함께 변호사를 만나 유언장을 쓴 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 한고은과 남편 신영수는 정재민 변호사를 만나 부부간 상속을 비롯해 결혼생활에 필요한 법률 지식과 유언장 작성 등에 관해 이야기를 나눴다.

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먼저 한고은은 변호사를 초대한 이유를 밝혔다. 그는 "삶의 둔턱들을 넘다 보니까 많은 생각이 들더라. 내 나이대가 되다 보니 삶도 죽음도 어릴 때보다 무겁게 다가온다"며 "어떻게 하면 내 삶을 더 쫀쫀하게 살아볼까 생각해 보니 드는 궁금증이 너무 많다. 그래서 변호사님을 모셨다"고 말했다.

나이가 들면서 삶과 죽음에 대해 이전보다 깊이 생각하게 됐고, 앞으로의 삶을 더욱 알차게 살아가기 위해 다양한 법률 지식을 알아보고 싶었다는 것.

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이어 한고은은 "결혼생활에 필요한 법률을 배워보려고 한다"며 재산분할과 상속 문제에 대한 궁금증을 드러냈다. 그는 "한 사람이 먼저 떠날 수도 있고 또 헤어지는 일도 생길 수 있지 않냐"고 말하며 부부 사이에 발생할 수 있는 여러 상황에 관해 질문했다.

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특히 두 사람은 부부 중 한 사람이 먼저 세상을 떠났을 경우 남은 배우자가 어떤 준비를 해야 하는지 알아보며 가상 유언장을 작성했다. 다소 무거울 수 있는 주제였지만, 유언장을 직접 써 내려가는 과정에서 서로를 향한 애정도 자연스럽게 드러났다.

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변호사는 유언장 작성 방법에 대해 "보통 유언장을 작성할 때는 위쪽에 '유언장'이라고 쓰고, 재산 목록과 상속자를 남긴다. '나머지 재산은 각 명의대로 귀속한다', '유언 집행자는 누구로 한다' 부분을 적는다"고 설명했다.

이후 한고은이 작성한 가상 유언장이 공개됐다. 한고은은 "나는 그냥 (내 재산) 다 여보 가지라고 썼다"며 자신의 재산을 남편에게 모두 남기겠다는 뜻을 밝혔다. 이어 "내가 가진 재산은 남편이 다 가지고, 하루와 신비(반려견) 잘 케어해라"고 적었다고 전했다.

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자신의 재산을 남편에게 남기는 것은 물론, 평소 아끼는 반려견 하루와 신비까지 잘 돌봐달라는 당부를 덧붙인 것. 유언장에 담긴 한고은의 진심에 남편을 향한 깊은 신뢰와 반려견들을 향한 애정이 고스란히 묻어났다.

남편 신영수 역시 가상 유언장을 작성했다. 그는 가상의 재산 목록과 함께 '사랑해 여보, 항상 고마웠어'라는 문구를 적었다고 밝혔다. 재산에 관한 내용뿐 아니라 아내에게 전하고 싶은 사랑과 감사의 마음까지 담아 훈훈함을 안겼다.

유언장이라는 다소 무거운 주제를 통해 서로에게 전하고 싶은 말을 확인한 두 사람. 재산과 상속에 관한 현실적인 고민을 나누는 동시에 평소에는 쉽게 꺼내기 어려운 마음까지 표현하며 부부의 각별한 애정을 드러냈다.

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한편, 한고은은 2015년 4세 연하 비연예인 신영수와 결혼했다. 한고은은 과거 남편 신영수와 함께 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업')에 출연, 2세 계획이 없다고 밝혔다.당시 한고은은 "이 나이에 무슨 애냐. 지금 49세"라고 쿨하게 대답해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com