김혜선, 잘못된 연애로 가슴 수술까지..."보형물 빼라"는 남편 말에 충격

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김혜선이 잘못된 만남으로 자존감이 무너져 가슴 수술까지 받았던 과거를 털어놨다.

22일 방송된 MBN '특종세상'에서는 김혜선이 독일인 남편 스테판과 만나 결혼을 결심하기까지의 이야기가 공개됐다.

이날 김혜선은 데뷔 1년 만에 독보적인 몸짱 캐릭터로 인기를 얻었던 시절을 떠올렸다. 그는 "당시에 몸 쓰는 여자 캐릭터가 없어서 '여자 김병만', '여자 김종국' 같은 별명이 굉장히 많이 따라붙었다"고 말했다.

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하지만 캐릭터 때문에 불쾌한 일을 겪기도 했다고. 김혜선은 "길 지나가다가 사람들이 진짜 몸이 좋은지 궁금하다고 만지거나 엘리베이터 탔을 때 밀착되어 있으면 만지고 도망쳐 내린다든가, 테이블을 한번 부숴보라고 하는 등 굉장히 짓궂은 장난을 많이 당했다"고 털어놨다.

높은 인기를 얻었던 김혜선은 이후 돌연 활동을 중단했다. 그는 "연예인이지만 날 '여자 김혜선'으로 봐줄 수 있는 사람을 바랐을지도 모르는데 남자처럼 생긴 여자 연예인 느낌으로 날 봤던 사람을 만나서 그랬는지 (사람을) 잘못 만나서 가슴 수술도 했다"고 고백했다.

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이어 "'그러면 내가 여성스러워질까?'라고 생각했지만 외형적인 것만 그랬던 것 같다. 한 번도 그런 적이 없었는데 그 사람을 만나고 나서 자존감이 완전히 바닥 치면서 우울증도 더 증폭돼서 굉장히 힘들었다"고 말했다.

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결국 김혜선은 살기 위해 도망치듯 독일 유학을 떠났고, 그곳에서 남편 스테판을 만났다. 그는 "만남을 잘 이어갔는데 가슴 보형물이 갑자기 문제가 생기기 시작하면서 빼야겠다 싶었다. 솔직하게 남편한테 이야기했더니 '네가 불편하면 빼'가 남편의 첫마디였다"고 회상했다.

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그러면서 "처음에는 남편이 날 좋아하는 것 중에 하나가 외형 때문이 아닐까 생각했는데 남편이 그렇게 이야기하니까 일단 처음에는 충격이었다"고 털어놨다.

이어 "(수술이) 끝나고 나서 나오니까 남편이 안아주면서 '심장이 가까워져서 좋다'고 해줬다. 그때 두 번째로 확신했다. 무조건 이 사람을 잡아야겠다 싶었다"고 스테판과의 결혼을 결심한 순간을 밝혔다.