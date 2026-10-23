김성령, '앵벌이 껌'을 호감 표시로 착각.."돈 안내고 버스서 내려, '도둑X아' 쫓아와"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김성령이 어린 시절 버스에서 겪었던 아찔한 일화를 공개했다.

22일 유튜브 채널 '옆집 부부 서현철 정재은'에는 "언니들 과거 얘기 그립감이 좋다! 너도? 아 나도! (feat. 김성령&최정원)"이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 공개된 영상에는 연극 '유리동물원'에서 아만다 역을 맡은 배우 김성령과 최정원이 출연해 과거 일화부터 다양한 이야기를 나눴다.

이날 정재은은 김성령에게 "언니 어린 시절 어땠냐. 절대 잊을 수 없는 기억이 있냐"고 물었다. 이에 김성령은 망설임 없이 중학교 시절 겪었던 일을 떠올렸다.

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김성령은 "중학교 때 버스를 탔다. 맨 뒷자리에 앉아 있었다"며 당시를 회상했다. 이어 "그때는 버스에서 물건 파는 애들이 있었다. 볼펜이든 뭘 팔든. 거기에 '제가 부모를 잃고 어렵게 살고 있는데…'라고 적었다"고 설명했다. 당시 버스 안에서는 물건을 판매하며 어려운 사정을 호소하는 사람들이 있었다는 것.

그는 당시 상황을 구체적으로 떠올렸다. 김성령은 "그때는 껌이랑 종이랑 나눠줬다. 근데 내가 맨 뒷좌석에 있다 보니까 얘가 종이가 다 떨어진 거다. 근데 껌을 나한테 놓는 거다. 난 종이를 못 받고 껌만 주길래 '어우 또 뭐야~'라고 생각했다"며 "그 껌을 가지고 내린 거다. 돈도 안 주고"라고 말했다.

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당시 김성령은 자신이 받은 껌이 어떤 의미인지 전혀 알지 못했다고. 별다른 생각 없이 껌을 챙겨 버스에서 내렸지만, 친구의 반응을 보고서야 상황을 파악하게 됐다.

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김성령은 "친구가 '너 그거 갖고 내렸어?'라고 놀라더라. 내가 '왜?' 그랬더니 친구가 '그거 그거(앵벌이)야'라고 하더라. 내가 '어머 몰랐어'라고 하면서 박장대소를 했다"며 "그 껌을 또 뜯어가지고 '너 반 나 반' 하고 나눴다"고 전했다.

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하지만 웃으며 마무리될 줄 알았던 일화는 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 김성령은 "갑자기 뒤에서 '야 이 도둑X아'라고 한 거다. 걔가 다음 정거장에서 내려서 미친 듯이 달려온 거다. 내가 바로 집에 갔으면 안 잡혔을 텐데 친구랑 수다 떨고 '너 하나 나 하나'라고 하고 있었던 것"이라고 말했다.

당시 껌을 나눠 먹으며 친구와 이야기를 나누던 김성령에게 껌을 판매하던 남자아이가 뒤따라온 것. 그는 "남자애였다. 걔는 얼굴이 사색이 된 거다. 그런 애들을 앵벌이라고 하지 않냐. 개수가 안 맞으면 안 되는 거다"라고 설명했다.

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김성령은 당시의 기억을 떠올리며 "지금은 웃픈 얘기인데 그땐 무서워서 엉엉 울었다"고 털어놨다. 지금 돌이켜보면 웃으며 이야기할 수 있는 추억이지만, 어린 시절에는 갑작스럽게 벌어진 상황에 큰 두려움을 느꼈다고 고백했다.

한편 김성령은 1988년 제32회 미스코리아 대회에서 진으로 선발된 뒤 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마와 영화, 연극 등을 오가며 꾸준히 활동하고 있다.