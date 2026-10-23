'43세 미혼' 장희진 "문채원 나보다 어린데 먼저 결혼…화가 나"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 장희진이 나이가 들수록 커지는 미래에 대한 불안과 결혼에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.

22일 유튜브 채널 '문채원 문체원'에는 "문채원 & 장희진이 화를 다스리는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장희진은 "나이가 한 살 한 살 먹을수록 너무 애쓰면서 사는 게 좀 힘들어지는 것 같다"라고 털어놨다.

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이어 "지금 나이가 되었을 때 사회적으로 성공했나. 그것도 아니고 이룬 게 하나도 없는 것 같다"라며 "그럼 계속 열심히 살아야 하는데 그게 쉽지 않다"라고 솔직한 심경을 전했다.

이에 스님은 "조금은 편안하게 살아도 괜찮다"라고 하자, 장희진은 "그럼 미래가 너무 불안하다"라고 미래에 대한 걱정을 쉽게 내려놓지 못하는 모습을 보였다.

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장희진은 "노화도 신경 써야 할 나이다. 오늘이 제일 예쁠 거 아니냐"라면서 "이제 못 생길 일밖에 없다. 그런 게 너무 불안하다"라고 전했다.

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이어 결혼에 대해 장희진은 "문채원은 했고 나는 안 했다. 나보다 동생인데 먼저 결혼했다"라면서 "약간 그런 부분도 좀 화가 난다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 장희진은 "장난이다"라고 덧붙였다.

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그러면서 그는 "30대 후반까지는 결혼에 대한 생각이 엄청 강하다가 요즘에는 오히려 없어졌다"라면서 "결혼해야 하는지, 안 해야 하는지 선택의 기로에 있는 것 같다"라고 밝혔다. 이어 "내 인연을 어떻게 알아보는 거냐"라고 물었지만, 스님은 "나도 잘 모른다"라고 답해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com