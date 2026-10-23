최화정, 65세 할머니됐다 "독감백신 주사 공짜로 맞아, 5만원 아꼈다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 최화정이 나이를 둘러싼 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

22일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '66세 최화정이 젊어지기 위해 40년 수행한 사우나 루틴 최초공개 (동안비결)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 최화정은 경기도 용인에 새로 생긴 사우나를 방문해 여유롭게 힐링을 즐겼다. 목욕을 마친 뒤 식당으로 자리를 옮긴 그는 제작진과 함께 식사를 하며 편안한 시간을 보냈다. 이 과정에서 사장님이 서비스로 건넨 동동주까지 맛보며 소탈한 매력을 드러냈다.

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동동주를 마시던 최화정은 건배사로 "위하여"를 외쳤다. 그러자 이를 들은 PD는 "하지 마. 아줌마 같다"고 장난스럽게 놀렸고, 최화정은 곧바로 재치 있는 반응을 내놨다.

그는 "쳇. 나는 아줌마도 아니다 이제 할머니"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 나이를 숨기거나 의식하기보다 오히려 먼저 언급하며 유쾌하게 받아치는 모습이 눈길을 끌었다.

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이어 최화정은 최근 독감 백신을 맞으러 병원을 찾았다가 겪은 일화도 공개했다. 그는 "얼마 전에 병원에 독감 백신 맞으러 갔더니 '보름 있다가 오시면 공짜'라고 하더라. 내 나이가"라며 당시 상황을 떠올렸다.

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이어 "그래서 '보름 있다가 올게요' 했다. 그게 얼마냐. 4~5만 원 아낀 것"이라고 덧붙였다. 독감 백신을 무료로 접종할 수 있는 시기를 안내받자 흔쾌히 보름을 기다리기로 했다며 너스레를 떤 것.

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나이를 이유로 무료 접종 대상이 됐다는 사실도 개의치 않고, 오히려 비용을 아꼈다며 쿨하게 이야기하는 최화정의 모습이 웃음을 더했다. 나이에 얽매이지 않는 솔직한 태도와 특유의 유쾌한 입담이 시청자들의 관심을 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com