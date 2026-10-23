서인영, 위자료 안준 전남편 저격? "혼인신고해도 안주는 사람 있어, 날 봐라"(유행꼰대)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 서인영이 과거 결혼 생활을 떠올리며 정신적 고통을 언급했다.

22일 방송된 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대') 4회에서는 서인영과 미미미누, 박민철 변호사가 '위자료'를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 미미미누는 최근 젊은 세대 사이에서 화제가 되고 있는 새로운 형태의 위자료를 소개했다. 그는 "요즘 MZ들 사이 완전히 새로운 형태의 위자료 개념이 돌고 있다. 트렌디한 위자료가 있다"며 '이별 위자료'를 언급했다.

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이어 인터넷 커뮤니티를 뜨겁게 달군 사연을 공개했다. 장기간 연애를 이어온 30대 초반 남성이 여자친구에게 이별을 통보하면서, 자신 때문에 결혼 적령기를 놓친 데 대해 미안한 마음을 전하고 현금 5000만 원을 이별 선물로 건넸다는 것.

사연을 들은 서인영은 복잡한 심경을 드러냈다. 그는 "좀 과하긴 하다. 좀 냉정해 보인다. 내가 사랑한 시절까지 돈으로 계산되는 느낌, 돈으로 흘러가는 느낌"이라며 씁쓸한 반응을 보였다. 그러면서도 "받을 의사는 있지"라고 솔직하게 덧붙여 웃음을 안겼다.

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오랜 시간 사랑했던 관계를 금전으로 정리한다는 점에서는 씁쓸함을 느끼면서도, 막상 자신이 같은 상황에 놓인다면 위자료를 받겠다는 현실적인 반응을 보인 것.

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그러던 서인영은 자신의 경험을 떠올린 듯 한층 강한 반응을 보였다. 그는 "헤어진 게 너무 슬프지만 남자는 여자를 배려한 거다. 아예 안 주는 사람도 있다. 혼인신고까지 썼는데"라며 발끈했다. 이어 "나 봐"라고 덧붙여 자신의 이야기를 꺼내려는 듯한 모습을 보였고, 이를 지켜보던 미미미누는 당황한 기색을 감추지 못했다.

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서인영의 예상치 못한 발언에 미미미누는 "여기서 한 번 털고 가요?"라며 조심스럽게 이야기를 이어갈 기회를 건넸다. 하지만 서인영은 "아니 여기까지야"라며 더 이상의 언급은 거부했다. 자신의 경험을 직접적으로 밝히지는 않았지만, 짧은 한마디만으로도 궁금증을 자아냈다.

하지만 이후에도 서인영의 솔직한 발언은 이어졌다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 이야기를 나누던 중, 최 회장이 노 관장에게 위자료 20억 원을 지급해야 한다는 내용이 언급되자 서인영은 "정신적 고통? 나도 고통은 받았다"고 말해 현장을 초토화 시켰다.

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한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으며, 소속사는 2024년 11월 두 사람이 합의 이혼을 마쳤다고 밝혔다. 당시 소속사는 이혼 과정에 귀책사유와 관련한 이슈는 없다고 설명했다.

이후 6살 연상의 최지훈 엔피(NP) 대표와 만나 하반기 재혼을 준비 중이다.