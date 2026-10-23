"430억 매수·매도한 것 맞아" 김수용, 주식계좌 공개 후 쏟아진 오해에 해명

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 김수용이 최근 공개돼 화제를 모은 430억 원 규모의 주식 거래 내역에 대해 해명했다.

22일 유튜브 채널 '육감 김수용'에는 '제 주식 노하우 다 풉니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김수용은 "주식으로 연락을 많이 받았다. '주식의 신이다', '어떻게 하면 그렇게 주식을 잘하냐'고 하더라"며 "나도 깜짝 놀랐다. 기사 제목만 보면 내가 한 430억 굴리는 줄 알 거다"라고 말했다.

Advertisement

앞서 김수용은 넷플릭스 예능 '개미 김원훈: 주식의 세계'에서 최근 6년간 누적 매매액이 400억 원을 넘는 계좌를 공개해 화제를 모았다.

제작진이 실제로 430억 원을 보유하고 있느냐고 묻자 김수용은 "있고 싶다"고 답해 웃음을 안겼다. 이어 "430억 원어치를 매수·매도한 것은 맞다. 예를 들어 1억 원으로 400번 매수하면 누적 거래액이 400억 원이다. 1000만 원으로 4000번을 사고팔아도 400억 원"이라며 "내 재산이 400억 원이라는 뜻은 아니다"라고 해명했다.

Advertisement

1999년 처음 주식 투자를 시작했다는 김수용은 "영화배우 박중훈 씨가 친구 회사에 5천만 원을 투자했는데 10배가 됐다는 기사를 보고 나도 주식을 해야겠다 싶었다"며 "집이 여의도라서 증권사가 많으니까 그때 2천만 원을 들고 계좌를 터서 그 주식을 샀다"고 회상했다.

Advertisement

그러나 첫 투자부터 손실이 발생했다. 김수용은 "사자마자 떨어지기 시작하는데 한 달 만에 절반이 날아갔다. 1천만원 갖고 다른 걸 사야겠다 싶어서 그때 게놈 프로젝트 관련을 샀는데 말도 안 되게 떨어졌다. 그때 완전 이성을 잃었다"고 털어놨다.

Advertisement

1년 사이 1800만 원을 잃었다는 그는 "남은 200만 원을 들고 '내가 다시 주식하면 개다'라고 생각하며 주식을 끊었다"고 말했다.

하지만 2007년 다시 주식에 뛰어들었다. 김수용은 "2007년에 주식이 또 괜찮은 거 같아서 3천만 원 모은 거로 샀는데 사자마자 미친 듯이 떨어졌다"고 떠올렸다.

Advertisement

이어 "김용만, 지석진한테 주식 고민을 털어놓으면서 좋은 거 알려달라고 했더니 나한테 썩은 정보를 알려줬다"며 "지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 물어봤다가 해당 종목이 상장 폐지돼 거의 5천만원을 날렸다"고 고백했다.

이후 2011년 증권방송 MC를 맡게 됐다는 김수용은 "전문가가 얼마나 많겠냐. 방송 끝나고 주식 차트 보는 법, 기업 보는 법을 배웠더니 눈에 보이기 시작했다"고 말했다.

그는 "그때부터 남들한테 물어보지 않고 내가 했더니 1~2천만 원 정도 수익을 봤다"며 "그러다 코로나19 때 주식이 폭락했다. 이때가 매수할 때다 싶어서 주식하기 시작해서 지금까지 과거의 마이너스를 다 찾고 약간의 플러스인 상태"라고 밝혔다.

Advertisement

이어 "기사에 난 것처럼 내가 수억을 벌고 주식의 신이라는 건 과장된 거다"라며 "1999년부터 2026년까지 최소한 주식 성적이 큰 수익은 없지만 플러스라는 뜻"이라고 강조했다.