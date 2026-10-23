이수만, A2O LITE 1위 기념 '골든벨' 울렸다..식당 손님 전원에 통 큰 한턱 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서가 신인 걸그룹 A2O LITE의 음악방송 1위를 기념해 유명 식당에서 손님들의 식사비를 대신 결제하는 '골든벨'을 울렸다.

22일 아이즈 매거진 공식 계정에는 "금돼지식당에서 골든벨 울린 이수만 선생님. 이수만 프로듀서가 바로 어제 열린 '시대포럼'의 성공적인 마무리와 A2O LITE의 1위 달성을 기념해 특별한 자리를 마련했다"라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

영상에는 이수만이 서울 약수역 인근의 유명 돼지고기구이 전문점에서 손님들에게 한턱을 내는 모습이 담겼다.

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이수만은 자신을 향해 박수를 보내는 손님들에게 "많이 드세요"라고 외쳤다. 손님들이 그의 이름을 연호하며 환호하자 이수만은 두 손을 번쩍 들어 올리고 환하게 웃으며 화답했다.

한편 이수만은 2023년 SM엔터테인먼트 지분을 하이브에 매각한 후 3년간 국내 음반 프로듀싱을 맡지 않는 겸업 금지 약정을 맺었다. 지난 2월 약정이 종료된 뒤 이수만은 A2O엔터테인먼트 설립으로 새 도전에 나섰다.

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이수만이 키 프로듀서를 맡은 A2O엔터테인먼트의 9인조 걸그룹 A2O LITE는 지난 13일 디지털 싱글 'NEON'(니온)을 발표하며 데뷔했다.

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'NEON'은 멜론 톱100에서 공개 29시간 만에 1위에 올랐으며, A2O LITE는 지난 20일 SBS Life '더쇼'와 21일 MBC M '쇼! 챔피언'에서 연이어 정상을 차지했다. 이로써 데뷔 8일 만에 음악방송 2관왕을 달성했다.