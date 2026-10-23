강예원, 돌아가신 父 빚 11억 떠안고 결국 집 내놨다 "내 집 정리..母와 같이 살기로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 강예원이 빚을 정리하기 위해 자신의 내놓고 어머니 집으로 들어가기로 했다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '광예원'에는 '대구 화덕생선구이부터 막창까지 야무지게 먹고 타로 봤는데… 강예원 연애운 무슨 일?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 강예원은 절친 한채아와 함께 대구로 여행을 떠났다.

이날 강예원은 "요즘 집이 안 팔린다"며 최근 자신의 집을 부동산에 내놓았다고 밝혔다. 그는 "예전에는 마음이 급했다. 빨리 현금을 마련해 빚을 청산하고 싶었다"고 털어놨다.

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이어 "내 집을 정리하고 엄마 집으로 들어가기로 했다"며 덧붙였다.

강예원은 "20년 만에 컴백홈한다. 대학교 때 그 집에서 살다가 나왔다. 20년 만에 다시 엄마 집으로 들어가는 거다"라고 말했다.

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이를 들은 한채아는 갑작스러운 결정에 놀라면서도 "너무 잘된 것 같다. 정말 좋은 생각"이라며 강예원의 선택을 응원했다.

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이후 강예원은 타로점을 보러 가서 연애운을 봤다. 타로 마스터가 "한강 근처에서 사는 것을 추천한다"고 하자 강예원은 "엄마 집이 한강 앞"이라며 기뻐했다.

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그러나 타로마스터는 "엄마하고 같이 있으면 연애가 더 잘 안된다. 연애가 쉽지 않다"고 말했다. 이에 강예원은 "엄마랑 같이 살기로 했다"며 울상을 지어 웃음을 자아냈다.

한편 강예원은 지난 4월 부친상을 당한 뒤 아버지가 사업을 하며 약 10억~11억 원의 채무를 남긴 사실을 뒤늦게 알고 충격에 빠진 바 있다.

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강예원은 지난 6월 방송된 SBS '미운우리새끼'에서 법률사무소를 찾아 상속한정승인과 법인 채무 면제 등에 관한 설명을 들었다.

당시 강예원은 법적인 책임이 없는 부분도 있었지만, 아버지의 회사에서 오랫동안 일한 직원들의 밀린 급여 등을 외면할 수 없다는 뜻을 밝혔다. 그는 "법적으로 책임이 없다고 해도 내가 할 수 있는 만큼은 하고 싶다"며 일부 금액을 직접 전달하기도 했다.