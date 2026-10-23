홍현희♥제이쓴 子 준범, 4세에 키즈 모델 데뷔...셔터 소리에 포즈 '프로 모델'

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[스포츠조선 정안지 기자]홍현희, 제이쓴 부부의 아들 준범(4) 군이 키즈 모델로 변신했다.

22일 유튜브 채널 '현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "그날 제주도에서 생긴 일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍현희, 제이쓴 부부는 아들 준범 군과 함께 제주도를 찾았다.

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2박 3일 일정에 캐리어만 3개를 챙겨 온 부부. 홍현희는 "뒤에 일정이 있다"라고 했고, 제이쓴은 "지금 해야 할 게 많다. 한 패션 브랜드 키즈라인과 나와 준범이 콜라보레이션이 있다. 촬영 겸 놀러왔다"라고 설명했다.

홍현희는 "준범이가 춤 쪽은 아닌 것 같고 화보 스타일이 맞는 것 같다"라면서 준범 군이 키즈 모델에 도전한다고 밝혔다. 이어 "키즈에는 엄마 매니저가 필요하기 때문에 남편이랑 아들 둘이서 가려고 했는데 내가 무조건 와야 한다고 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이후 숙소 앞 산책로에서 본격적인 촬영이 시작됐다. 아빠 제이쓴이 직접 코디한 의상을 입은 준범 군은 카메라 앞에서 척척 포즈를 취하며 남다른 모습을 보였다. 자연스럽게 촬영에 임하는 준범 군의 모습이 시선을 사로잡았다.

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한편 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼했으며, 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 육아와 가족의 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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anjee85@sportschosun.com