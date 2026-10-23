박미선, 사우나서 쓰러졌던 아찔한 기억 "이경실, 못 나가게 끌어 당겨"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박미선이 과거 사우나에서 이경실에게 붙잡혔다가 쓰러진 아찔한 일화를 공개했다.

22일 유튜브 채널 '미선임파서블'에서는 "이래서 호캉스 하는구나"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 박미선은 강원도 정선으로 힐링 호캉스를 떠난 가운데 산 뷰를 감상하며 사우나를 즐겼다.

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이때 제작진은 "사우나에서 누가 먼저 나오나 할까"라고 제안했지만, 박미선은 "그런 걸 뭐 하러 하냐"라며 웃었다. 그는 "뜨거운 곳에 들어가면 누가 오래 버티나 그런 이상한 걸 왜 하냐"라면서 "옛날에 사우나에 갔다가 나가려고 했는데 이경실 언니가 못 나가게 끌어당기고 해서 한번 쓰러진 적 있었다"라고 털어놨다. 이에 제작진은 "맞다. 위험하긴 하다"라고 했고, 박미선은 "사우나는 자기 능력껏 있어야 한다"라고 강조했다.

이어 산 뷰에 감탄하던 박미선은 "휴가 못 갔다. 12월에 태국 놀러 갈 거라 체력을 쟁여두고 있다"라면서 "BTS 태국 공연 보러 간다"라며 BTS를 향한 팬심을 드러내 웃음을 안겼다. 그러면서 그는 "그래서 휴가를 아예 생각도 안 하고 있었는데 이게 휴가다"라면서 오랜만의 힐링 시간을 만끽했다.

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anjee85@sportschosun.com