"장윤정 50세에 은퇴"…도경완, ♥아내와 둘만의 비밀 폭로에 발칵 ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정의 은퇴 시기를 '50세'라고 언급해 당사자를 당황하게 했다.

22일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장윤정, 도경완 부부의 안주 전용 냉장고가 공개됐다.

이날 장윤정은 "난 내 은퇴 시기를 정해놨다"라고 말하자, 도경완은 "50세"라며 정확한 시기를 언급해 '편스토랑'을 발칵 뒤집었다.

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이어 도경완은 "더 이상 본인 노래를 원곡 그대로 부를 수 없을 때 은퇴하겠다"라면서 과거 장윤정이 자신에게 했던 말을 떠올렸다.

그러자 장윤정은 "내가 50세라고 한 적 없는데"라면서 당황한 기색을 보였다. 이에 도경완은 "나한테만 이야기한 거냐"라고 하자, 장윤정은 "왜 비밀을 안 지키냐. 내가 비밀이라고 하지 않았냐"라면서 목소리를 높였다. 당황한 도경완은 황급히 "60세"라면서 아무말 대잔치로 웃음을 자아냈다.

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장윤정은 "그런 시기를 정해놓고 싶지 않다"라면서 "'여러분 오늘 은퇴합니다'라면서 은퇴 콘서트 같은 거 안 한다. 내 꿈은 서서히 없어져서 '장윤정 요즘 뭐하냐'라는 게 꿈이다"라면서 대중에게 서서히 잊히는 게 바람이라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com