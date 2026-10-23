"소리 지르고 울었다"...'엄태웅♥' 윤혜진, 딸 선화예중 합격에 카페서 난리

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 전 발레리나이자 배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 딸 엄지온의 선화예술중학교 입시 결과를 확인하던 당시를 떠올리며 뭉클한 일화를 공개했다.

지난 22일 윤혜진의 유튜브 채널에는 해방촌의 분위기를 즐기며 곳곳을 둘러보는 '해방촌 투어' 영상이 공개됐다.

이날 윤혜진은 한 카페를 바라보며 "진짜 여기는 잊을 수 없는 곳"이라고 말했다. 과거 딸 지온과 함께 해방촌을 찾았다가 선화예술중학교 입시 결과를 확인했던 장소였기 때문이다.

Advertisement

윤혜진은 "그때 지온이랑 해방촌에 놀러 갔는데, 선화예술중학교 입시를 보고 결과 발표가 내일이었다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "선생님한테 전화가 왔다. (하루 일찍) 발표가 났다고 하더라"며 예상치 못하게 합격 여부를 확인하게 된 순간을 떠올렸다.

Advertisement

그는 "결과 발표를 보는 건 본인이 해야 한다. 와, 심장이…"라며 당시의 긴장감을 드러냈다. 그러면서 "떨어졌을 때 애한테 뭐라고 해야 할지를 먼저 생각했다"고 털어놨다. 딸의 합격 여부를 기다리는 엄마로서 혹시 모를 상황까지 걱정했던 것.

Advertisement

당시 딸 엄지온 역시 긴장하기는 마찬가지였다. 윤혜진은 "엄지온은 나한테 매달려서 보지도 못하고 고개를 숙이고 있는 거다. 떨려서"라고 회상했다.

Advertisement

마침내 결과를 확인한 순간은 지금까지도 잊지 못할 기억으로 남았다. 윤혜진은 "딱 눌렀는데 '합격'이 뜨더라. 저기서 소리 지르고 나랑 지온이 울고 그랬다"며 "나는 혼자 또 대담한 척했다. 진짜 저기는 그래서 못 잊는다"고 말했다.

딸의 합격을 확인하기까지 애태웠던 마음과 합격 소식을 마주한 순간의 기쁨이 고스란히 전해졌다.

Advertisement

한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 엄지온 양을 두고 있다. 국립발레단 수석무용수 출신인 그는 최근 14년 만에 다시 토슈즈를 신으며 발레리나로서의 활동을 이어가고 있다.