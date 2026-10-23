이혜영, '잘생긴 친오빠' 정체 공개...알고보니 "美 명문대 교수 출신"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이혜영이 미국에 거주하는 어머니의 집을 방문해 가족들과의 유쾌한 일상을 공개했다.

지난 22일 이혜영의 유튜브 채널에는 '미국 3층 대저택 최초 공개! 3년 만에 친정집 방문한 이혜영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이혜영은 미국에 있는 친오빠를 만나 반가움을 드러냈다. 그는 오빠를 가리키며 "우리 오빠 저기 멋있는 척하고 있다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

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이어 친오빠의 이력을 소개했다. 이혜영은 "우리 오빠는 인천 제물포고등학교를 나오시고 한때 수재로 알려졌었다"고 밝혔다.

그러면서 "젊었을 때 진짜 잘생겼었다"며 "우리 오빠는 미국 오하이오주립대학교 교수님을 하시다가 이제 정년퇴직하셔서 이 근처로 이사 온 거다"라고 설명했다.

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어린 시절을 떠올리며 애정을 드러내기도 했다. 이혜영은 "어렸을 때부터 되게 웃기고 똑똑하고 멋진 오빠였다"며 친오빠를 향한 남다른 애정을 표현했다.

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이에 제작진이 "혜영 언니는 어땠냐"고 묻자, 친오빠는 "말괄량이 삐삐였다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 남매의 꾸밈없는 대화에서 어린 시절부터 이어져 온 친밀한 관계가 엿보였다.

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이혜영은 친오빠의 둘째 딸인 조카도 소개했다. 조카를 향해 "우리 집에서 제일 예쁘다"고 칭찬한 그는 "우리 집안에서 연예인이 또 하나 나올까? 얘가 미국에 있는 바람에 연예인을 못 했다"고 너스레를 떨었다.

미국에서 생활하는 가족들의 근황과 남매의 유쾌한 입담이 공개되면서 이혜영의 색다른 가족 이야기도 관심을 모았다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융 사업가와 재혼했으며, 남편의 딸 서현과 함께 가족을 이루고 있다.