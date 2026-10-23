‘실종·납치·감금설’ 길바닥, SBS 찾으니 생존 신고 라방 켰다 “호주서 잘 살아있다”[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 인도 여행을 마지막으로 1년 넘게 소식이 뜸해져 실종설에 휩싸였던 여성 여행 유튜버 '길바닥'이 마침내 직접 모습을 드러냈다. SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진까지 공개적으로 행방을 수소문한 지 하루 만에 라이브 방송을 켜고 "지금 호주다. 잘 살아있다"며 납치와 감금 의혹을 모두 부인한 것.

길바닥은 지난 22일 자신의 유튜브 채널에서 '생존 신고'라는 제목으로 라이브 방송을 진행했다.

이날 길바닥은 카메라 앞에 직접 등장해 "지금 호주고 잘 살아있다"며 오랜만에 근황을 전했다. 그는 "뉴스에 나왔다고요? 뉴스 어디에 나왔어요?"라며 자신을 둘러싼 소동에 놀라워했다. 이어 "유튜브 영상을 한동안 안 올리다가 댓글에 루머가 생겨서 직접 글을 남긴 건데 일이 커진 것 같다"고 설명했다.

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온라인에서 확산한 납치설에 대해서는 "인질로 잡혀 있는 것 아니다. 혼자 잘 있다"며 분명하게 선을 그었다. AI로 만든 가짜 영상이 아니냐는 일부 시청자들의 의심에도 직접 손을 흔들며 "AI 아니다. 협박도 감금도 아니다. 아무도 저를 가두고 있지 않다"고 강조했다.

한 시청자가 '궁금한 이야기 Y' 제작진이 자신을 찾고 있다는 사실을 알리자 길바닥은 "지인들이 보내줘서 봤다. 알고 있었다"며 "이게 이렇게 커질 일인가 싶었다"고 당혹스러운 반응을 보였다.

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앞서 지난 21일 SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진은 공식 채널에 "유튜버 길바닥 님 본인이나 지인분들의 연락을 기다립니다"라는 글을 올렸다. 당시 제작진이 직접 길바닥의 근황을 수소문한다는 사실이 알려지면서 온라인에서는 실종설이 빠르게 확산했다.

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길바닥은 저렴한 비용으로 세계 곳곳을 여행하는 배낭여행 콘텐츠를 제작해 온 여성 유튜버다. 지난해 5월 28일 공개한 '현지인 유명 맛집을 가보자_인도11'을 마지막으로 새로운 장편 여행 영상을 올리지 않으면서 구독자들의 걱정이 시작됐다.

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일부 누리꾼들은 인도 여행 중 범죄에 휘말린 것 아니냐는 추측을 내놓기도 했다. 이에 길바닥은 지난 7월 유튜브 커뮤니티에 "저 여행 잘 마치고 살아있습니다"라는 글을 남겼다. 그는 "좋은 영상 만들려다 번아웃 와서 이제 해야지, 조만간 해야지 하던 게 이렇게 돼버렸다"며 영상 업로드가 늦어진 이유를 설명했다. 이어 "13개월간의 여행 무사히 마쳤고 인도에선 아무 일도 일어나지 않았다"며 걱정하는 구독자들을 안심시켰다.

하지만 오히려 이 글이 또 다른 의혹을 낳았다. 일부 구독자들이 평소 길바닥이 사용하던 말투나 문장부호와 글의 분위기가 다르다며 본인이 직접 작성한 것이 맞느냐고 의문을 제기한 것. 여기에 누군가가 계정을 대신 운영하는 것 아니냐는 추측까지 더해지면서 우려가 이어졌다.

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결국 SBS 제작진까지 공개적으로 연락을 요청한 가운데 길바닥은 하루 뒤인 22일 직접 라이브 방송을 켜고 모든 의혹을 해명했다. 그는 앞서 작성한 근황 글에 대해서도 "글을 편하게 쓴 것이 문제였던 것 같다. 그때도 놀라서 급하게 쓴 것이었다"고 설명했다. 자신이 납치되거나 누군가에게 감금됐다는 주장에 대해 강하게 부인하면서 실종설에 종지부를 찍었다. 그러면서 "방송사에 직접 메일을 보내기도 했다"고 덧붙였다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com