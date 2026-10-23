함소원, 전남편 진화와 재결합하려는 이유..."소변줄·기저귀 찬 내 꼴 본 사람"

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[스포츠조선 김준석 기자] 함소원이 교통사고로 중상을 입었을 당시 자신을 간호해준 전남편 진화와의 재혼을 고민하고 있다고 밝혔다.

지난 22일 방송된 MBN '특종세상'에서는 미스코리아 출신 배우 함소원이 18살 연하 전남편 진화와 왕래하며 지내는 근황을 전했다.

이날 함소원은 집 리모델링 공사로 원룸으로 이사했다고 밝혔다.

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최근 겪은 교통사고에 대해서도 언급했다. 사고 당시 골반과 다리뼈 등 다섯 군데가 부러지는 중상을 입었다고 했다.

함소원은 "소변 줄, 대변 줄에 기저귀를 차고 있었다"며 "이런 꼴을 보여줄 수 있는 사람이 진화 씨밖에 없더라"고 말했다.

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진화가 자신을 간호하며 곁을 지켜준 일을 떠올린 그는 "마냥 어리게만 생각했는데, 저를 간호해 주면서 진화 씨의 새로운 면을 재발견하게 됐다"고 전했다.

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도움이 필요할 때면 자연스럽게 진화를 떠올릴 정도로 두 사람의 관계는 가까워졌다고. 함소원은 재혼에 대해 "시간을 두고 생각할 필요가 있다"고 조심스러운 태도를 보이면서도 "어떻게 보면 저에게는 지금이 보너스 인생일 수 있다. 진화 씨, 딸과 함께 시간을 허투루 보내지 않고 행복하게 살고 싶다"고 밝혔다.

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함소원은 2018년 18세 연하 중국인 진화와 결혼했으나 2022년 이혼했다. 딸 혜정 양은 함소원이 양육 중이다.

narusi@sportschosun.com